قبيلة الزبيدي من وين؟ وما هي شجرة قبيلة الزبيدي؟ حيث إن الجزيرة العربية تحتوي على مجموعة لا حصر لها من القبائل والعشائر ذات الأصل العربي، ومن بينهم قبيلة الزبيدي، ويُحب أبنائها معرفة أصلها والعائلات التي تنحدر منها، وبالتالي عن طريق موقع لحظات نيوز سنعرض تفاصيل حول قبيلة الزبيدي.

تعتبر قبيلة الزبيدي واحدة من القبائل العربية التي تنتشر بصورة كبيرة في أرجاء سوريا وفلسطين والمملكة العربية السعودية والعراق، وتسكن القبيلة في محافظة القنفذة، وأغلبهم يسكنون في مجموعة من قرى هذه المحافظة ومنها قرية العماير.

من الجدير بالذكر أن قبيلة الزبيدي يرجع أصلها إلى قبيلة قحطان، فنسب القبيلة يعود إلى زبيد منبه بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عُريب بن كهلان بن عبد الشمس والمشهور سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

نالت قبيلة الزبيدي شهرتها عبر مشاركة أبناؤها في الفتوحات الإسلامية في بداية ظهور الإسلام، وخرج منها الكثير من الشخصيات والصحابة، وكان لهم تأثير ودور كبير في التاريخ الإسلامي، وتنحدر العديد من العائلات والعشائر من هذه القبيلة في أنحاء الدول العربية.

شجرة قبيلة الزبيدي

تجدر الإشارة إلى انحدار مجموعة من العشائر من قبيلة الزبيدي، وجاءت شجرة القبيلة على النحو التالي:

عشيرة البوشعبان، ويرجع أصلها إلى شعبان بن محمد بن معروف الزبيدي.

عشيرة العقيدات، ويعود أصلها إلى عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عكرمة.

عشيرة البورجب، ويرجع أصلها إلى رجب بن محمد بن معروف الزبيدي.

عشيرة البورمضان، ويعود أصلها إلى رمضان بن محمد بن معروف الزبيدي.

عشيرة الجبور، ويرجع أصلها إلى جبارة بن جبر بن الأمير مكتوم الزبيدي.

عشيرة الجحيشات، ويعود أصلها إلى نمر بن عبد الله بن عكرمة بن عمرو.

عشيرة العبيد، ويعود أصلها إلى عبيد بن جبر.

عشيرة اللهيب، ويرجع أصلها إلى عطية بن جبر.

أبرز الشخصيات التي تنتمي لقبيلة الزبيدي

في سياق الإجابة عن سؤال قبيلة الزبيدي من وين، فمن المهم ذكر أهم الشخصيات والشيوخ الذين ينتمون إلى هذه القبيلة، ومنهم ما يلي:

الصحابي الحارث بن عمير الزبيدي.

الصحابي عمرو بن معد يكرب الزبيدي.

أبو بكر الزبيدي.

الشيخ سعود بن نواف السعيد الرمضاني قاطن السويداء.

الشيخ عبد الله بن عمر بن عبد الله شيخ عشيرة العقيدات.

الشيخ رجب بن محمد بن معروف الزبيدي.

الشيخ جبارة بن جبر بن معروف الزبيدي.

الشيخ نمر بن عمر الزبيدي.

الشيخ شعبان بن محمد بن معروف الزبيدي.

شيخ عشيرة البوشعبان.

الشيخ رمضان بن محمد بن معروف الزبيدي.

تُعد قبيلة الزبيدي من أكبر القبائل المنتشرة في أنحاء الدول العربية بشكل كبير، وبالأخص في العراق والمملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان وفلسطين، وتتمتع بكثرة العشائر التي تنحدر منها في أرجاء البلدان.