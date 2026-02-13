شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي قبيل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

•الدولار يرتفع تأهباً لبيانات التضخم الأمريكية

•انحسار المخاوف المالية في اليابان بعد فوز تاكايتشي

•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليتخلى عن أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ارتفاع العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.



رغم هذا التراجع ،غير أن الين الياباني في طريقه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في 15 شهراً ،تحديداً منذ نوفمبر 2024 ،بفضل موجة شراء قوية أعقبت الفوز الساحق للحزب الحاكم في اليابان بقيادة رئيسة الوزراء الحالية "ساناي تاكايتشي".



فمع تحول التركيز من الإنفاق إلى النمو ،يراهن المتعاملون على أن فوز تاكايتشي الساحق ، يضعها في موقع قوي لإتباع سياسات أكثر مسؤولية مالية ، ويمنحها قدرة أكبر في السيطرة على الجوانب الهبوطية للسندات الحكومية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى ( 153.35¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (152.71¥)، و سجل أدنى مستوى عند (152.64¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس مرتفعاً بحوالي 0.35% مقابل الدولار ،في رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 152.27 ينات ،بفضل انحسار المخاوف المالية في اليابان.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،ضمن عمليات تعافي من مستويات منخفضة في أسبوعين ،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



قلصت بيانات قوية عن سوق العمل في الولايات المتحدة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يناير.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني مرتفع حتى اللحظة بحوالي 2.5% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر 2024.



المخاوف المالية

فوز تاكايتشي الساحق أعطى المستثمرين ثقة أكبر في قدرتها على دفع السياسات المالية التي تدعم النمو وتخفيف الأعباء المعيشية ،لكن فى نفس الوقت يضعها فى موقع استخدام أدوات تحفيزية أكثر مسؤولية.



ومما لا شك فيه أن تبني تاكايتشي المتوقع لسياسات اقتصادية أكثر تماسكًا يؤدي إلى انحسار المخاوف المالية ،ويعزز الثقة فى المسار الاقتصادي العام ،وأن الإجراءات التحفيزية ستعزز ضبط العجز واحتواء نمو الدين العام.



أراء وتحليلات

•قال فيشنو فاراثان، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في ميزوهو: إن فوزاً ساحقاً كهذا يمنح حكومة تاكايتشي قبضة أقوى للتحكم في مسارات الهبوط للسندات الحكومية اليابانية والين، ضمن ما يُعرف بـ "تداولات تاكايتشي".



•وأضاف فاراثان: بإمكانها تبني سياسة مالية أكثر تماسكًا… فهي تمتلك بالتأكيد خطة ذات أرقام منطقية، ما من شأنه أن يقلل من الشكوك المحيطة بها. ما كانت تحتاجه هو رأس المال السياسي لتنفيذها، دون الاضطرار إلى تقديم تنازلات متعددة لأطراف عدة ترغب في مزيد من التحفيز.



•وقال يوسوكي مياري، استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في نومورا: إن سعر صرف الدولار مقابل الين قد يلحق بركب تقلص الفروقات في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وينخفض إلى حوالي 150 إذا رأى المستثمرون أن تاكايتشي أصبحت أكثر مسؤولية مالية.



•وقال هارفي برادلي، الرئيس المشارك لقسم أسعار الفائدة العالمية في شركة "إنسايت إنفستمنت": مع تحوّل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي من موقف مالي متحفظ نسبيًا إلى موقف يميل نحو تحفيز اقتصادي موجّه بدقة، فإن ميزان المخاطر قد مال نحو مزيد من التشديد من جانب بنك اليابان.



•وأضاف برادلي:أن سعر الفائدة المحايد للبنك المركزي الياباني عند مستوى يقارب 1.5% يبدو تقديرًا معقولًا.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس المقبل مستقر حاليًا دون 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

