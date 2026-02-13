الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:15 صباحاً - ما هي أقل البنوك نسبة في التمويل الشخصي؟

ما هي أقل البنوك نسبة في التمويل الشخصي؟ بدأ هذا السؤال بالفعل يتصدر محركات البحث في الفترة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية، وبالفعل يوجد الكثير من البنوك السعودية التي تقدم التمويل الشخصي لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وذلك بوجود مقابل مادي للبنوك، ولكن تختلف النسبة بحسب القيمة المحددة للقرض، فدعونا نتعرف على تفاصيل أكثر.

بالفعل توجد بنوك تحصل على أقل نسبة في التمويل الشخصي وهذه البنوك نتعرف عليها في النقاط التالية :

بنك ساب: يقدم هذا البنك التمويل الشخصي للفرد براتب حوالي ثلاث آلاف ريال سعودي، وهذا كحد أدنى، كما يتم التقسيط عليه بنسبة شهرية تكون بنسبة 3.12% ولكن مع تحويل الراتب، ويعتبر هذا التمويل إسلامي لأنه يتوافق مع حدود الشريعة الإسلامية في المملكة العربية،ومن المهم أيضًا أن هذا التمويل يُقدم عرض للمتقاعدين بنفس هذه المميزات.

البنك الأول: يقدم هذا البنك التمويل الشخصي، ولكن بحد أدنى خمسة آلاف ريال سعودي، كما يتم السداد بنسبة شهرية قد تصل بنسبة 3.79% وذلك مع تحويل الراتب، كما يوفر هذا البنك تمويل إضافي أيضًا لراتب يصل لثلاثة آلاف ريال سعودي ولكن بنفس النسبة مع تحويل هذا الراتب.

بنك الرياض: يوفر بنك الرياض تمويل شخصي ولكن بدون تحويل الراتب، وبحد أدنى قد يصل لثلاثة آلاف ريال سعودي، ولكن بنسبة ثابتة يصل قدرها ل 1.32% تمويل إسلامي.

بنك الجزيرة: يقدم بنك الجزيرة التمويل الشخصي ولكن بقيمة تصل لخمسة عشر آلاف ريال سعودي، ومن المعروف أيضًا أن هذا البنك لم يحدد أي نسبة خاصة وشهرية للقسط.

ما هو التمويل الشخصي بوجه عام

بالفعل التمويل الشخصي الذي تقوم معظم البنوك بتقديمها سواء كانت هذه البنوك تتبع الشريعة الإسلامية، أم أنها تتبع الطريقة العادية المعروفة في المملكة العربية السعودية، أما من خلال النقاط التالية سنتعرف عن التمويل الشخصي بوجه عام.

يعتبر التمويل الشخصي هذا واحداً من أهم أنواع القروض التي تقوم البنوك بتقديمها لعملائها.

وتم تسمية التمويل الشخصي تحديدًا بهذا الاسم، لأنه يقوم بسد كافة احتياجات الشخص سواء من شراء أو من تسديد ديون خاصة أو حتى دفع أقساط، وإقامة مشاريع خاصة وصغيرة.

كما تقدم كافة البنوك التمويل الشخصي هذا سواء كانت البنوك تتبع الشريعة الإسلامية بالفعل ، أو أنها مثل البنوك العادية.

يكون التمويل الشخصي في البنوك العادية متمثلًا على شكل نسبة فائدة، ولكن في البنوك الإسلامية الأخرى يكون هذا التمويل الشخصي على شكل صورة بنسبة ربح.

ما هو أفضل بنك للتمويل الشخصي

تضم بالفعل المملكة العربية السعودية الكثير والعديد من البنوك المخصصة في توفر قروض تمويل الشخصي، ولكن هذا بدون تحويل، ومن أهم هذه البنوك التالي :

بنك ساب: ويقدم هذا البنك لكافة المواطنين داخل المملكة، تمويل يصل بقيمة 150000 ريال سعودي، وفترة السداد المحددة تكون ستون شهراً.

البنك السعودي للاستثمار: يقدم هذا البنك قرض شخصي مميز جدًا بحد أدنى خمسة آلاف ريال سعودي فقط، ويكون هذا القرض له قيمة تصل إلى مليوني ريال سعودي، كما يمكن سداده على فترة خمس سنوات.

بالفعل قد أجبنا على سؤال بادر الكثير من المواطنون السعوديون بطرحة وهو ما هي أقل البنوك نسبة في التمويل الشخصي؟ وفي المملكة العربية السعودية توفر عدة بنوك في فرض رسوم نسبة التمويل الشخصي بها بأقل عائد لها، وفي النهاية نرجوا أن نكون قد وصلنا معكم لما تريدون معرفته والإجابة التامة على أسئلتكم.