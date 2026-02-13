الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:15 صباحاً - ما هو رابط حجز موعد في طب الأسرة بالمستشفى العسكري؟ وما هي الخطوات اللازمة لحجز موعد بطب الأسرة بالمستشفى العسكري؟ بجانب الخدمات المختلفة التي توفرها المستشفى العسكري للمواطنين من الفئات المختلفة تعد خدمة حجز موعد بالمستشفى أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الصحة، ونوضح كيفية الحجز من خلال موقع لحظات نيوز.

رابط حجز موعد في طب الأسرة بالمستشفى العسكري

يعتبر مركز طب الأسرة بالمستشفى العسكري أحد المراكز الطبية التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين، وتوفر من خلالها العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وتعد أحد أهم الخدمات التي توفرها المستشفى هي إمكانية حجز موعد بها من خلال الدخول على الرابط الرسمي الخاص بوزارة الصحة السعودية ” “، وعلى أجهزة الآيفون ” من هنا“.

النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

كتابة كافة البيانات المطلوبة من أجل إنشاء حساب على التطبيق.

بعد إتمام عملية تسجيل الدخول تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتطبيق.

النقر على أيقونة المواعيد في أسفل الشاشة.

اختيار خدمة حجز موعد جديد.

تحديد المستشفى العسكري المراد حجز الموعد بها.

تحديد تاريخ الموعد والساعة المناسبة.

النقر على أيقونة تأكيد من أجل تأكيد حجز الموعد.

الفروع المختلفة لمركز طب الأسرة والمجتمع

ضمن التعرف على رابط حجز موعد في طب الأسرة بالمستشفى العسكري والخطوات المحددة من أجل حجز الموعد، يمكن أيضًا التعرف على الفروع المختلفة لمراكز طب الأسرة في المملكة العربية السعودية، والتي توفرها الدولة للتسهيل على المواطنين، وتتمثل أهم هذه الفروع فيما يلي:

مركز طب الأسرة بأحد رفيدة يقع في مدينة رفيدة على بعد مسافة 4 كيلومتر من مدينة الملك.

مركز طب الأسرة بقاعدة الملك خالد الجوية.

مركز طب الأسرة في مدينة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط والواقع ضمن حدود مدينة الملك فيصل.

مركز طب الأسرة في مدينة أبها أحد المراكز الحديثة في مدينة أبها بالسعودية.

الخدمات الإلكترونية المختلفة التي توفرها المستشفى العسكري

بجانب توفير خدمة حجز المواعيد للمرضى من خلال شبكات الإنترنت، يمكن التعرف على الخدمات الإلكترونية المختلفة التي توفرها المستشفى للمواطنين، والتي تتمثل فيما يلي:

خدمة حجز مواعيد عيادة الأسنان.

الاستعلام عن التقارير الطبية.

الاستعلام عن حالة مريض.

التعرف على نتائج التحاليل الطبية للمريض.

استعلام عن الأدوية الخاصة بالمريض.

خدمات شؤون المرضى المختلفة.

خدمة شكاوى المرضى.

الاستعلام عن المواعيد المحجوزة.

الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى العسكري

تضم المستشفى العسكري العديد من الأقسام الطبية التي يحتاج إليها المرضى، وتتمثل هذه الأقسام الطبية فيما يلي:

خدمة الطوارئ.

قسم الأمراض النفسية.

أمراض وجراحة القلب.

جراحات المخ والأعصاب.

قسم النساء والتوليد.

تعمل كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد بها المواطنين وتعد خدمة حجز الموعد بالمستشفى العسكري أحد أهم هذه الخدمات.

أسئلة شائعة

هل يمكن التعرف على نتائج التحاليل الطبية من خلال تطبيق صحتي؟

نعم يوفر تطبيق صحتي إمكانية التعرف على نتائج التحاليل الطبية.

ما هو تطبيق صحتي؟

تطبيق صحتي هو أحد التطبيقات والتطورات التي توفرها وزارة الصحة السعودية للمواطنين من أجل توفير الخدمات الطبية الإلكترونية.