ما هي المشاريع التي يدعمها ريف؟

ما هي المشاريع التي يدعمها ريف؟ وما هي شروط الاستفادة من برنامج ريف؟ أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مشروع ريف يهدف إلى دعم مجال الزراعة في السعودية، كما أنه يهدف إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتحفيز الإنتاجية، وذلك من خلال منح مساعدات مالية للمزارعين السعوديين، عبر جريدة لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على المشاريع التي يدعمها ريف.

يقدم دعم ريف دعمه للعديد من المشاريع الزراعية المتنوعة، والتي تساعد على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية والقرى، ومن تلك المشاريع التي يتم دعمها ما يلي:

النحل وإنتاج العسل والمنتجات الأخرى المتعلقة به.

زراعة المحاصيل البعلية والبن العربي، بالإضافة إلى الفواكه المختلفة.

يقوم برنامج ريف بدعم العديد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالزراعة، بما في ذلك منتجات الأسر المنتجة كالدبس والأقط، والجبن، والسمن ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى العصائر المختلفة والأدوات المنزلية والصابون والعناية بالبشرة وغيرها من المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة.

زراعة وتجارة الورد.

دعم الصيادين ومستزرعي الأسماك.

دعم صغار مربي المواشي.

شروط الاستفادة من الدعم الريفي

هناك بعض الشروط التي يجب توفرها في المتقدم ليتمكن من الحصول على الدعم الريفي، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، أو يمتلك بطاقة تنقل.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

المتقدم يجب أن يكون أحد ممتهني المهن الزراعية، والتي قام البرنامج بتحديدها.

محل إقامة المتقدم يجب أن تكون من بين المناطق التي يتم تقديم الدعم الريفي لها.

المتقدم يجب ألا يكون موظفًا في أي من القطاع العام أو الخاص.

إذا كان المتقدم يعمل في المهن الحرة يجب عليه إحضار وثيقة العمل من وزارة الموارد البشرية.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي ساري المفعول، وأن يكون مسجلًا في المنصة الإلكترونية.

ألا يزيد راتب المتقدم عن 6000 ريال سعودي.

عدم تجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر والتي يستفيد منها المتقدم عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر والتي يحصل عليها من جميع البرامج 54000 ريال سنويًا.

يتساءل الكثير من الأشخاص عما هي المشاريع التي يدعمها ريف، وذلك من أجل أن يقوموا بالتقديم والحصول على الدعم، ويعد برنامج دعم ريف واحدًا من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية للمزارعين وأسرهم الريفية المنتجة.