أخبار اليمن عاجل: انفجار عسكري وسياسي في الجنوب.. إسقاط عضوية الزبيدي وغارات تستهدف الضالع

القاهرة - كتب محمد نسيم - شهدت الساحة اليمنية خلال الساعة الأخيرة تصعيداً دراماتيكياً غير مسبوق، حيث تداخلت المسارات العسكرية بالقرارات السياسية الحاسمة. وتصدرت أنباء "الخيانة العظمى" وإسقاط عضوية قيادات رفيعة المشهد، بالتزامن مع تحركات ميدانية مكثفة لقوات "درع الوطن" وغارات جوية للتحالف.

زلزال سياسي: إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي وإحالته للتحقيق

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، قراراً جمهورياً عاجلاً يقضي بـ إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي) من مجلس القيادة الرئاسي.

التهمة: وجه المجلس للزبيدي تهمة "الخيانة العظمى" وخرق الدستور.

الإجراء القانوني: تمت إحالته رسمياً إلى النائب العام لإجراء التحقيقات القضائية.

تطور مفاجئ: كشف المتحدث باسم قوات التحالف عن "هروب" الزبيدي إلى جهة غير معلومة بعد تخلفه عن حضور مباحثات الرياض المقررة اليوم الأربعاء 7 يناير 2026.

ميدانياً: غارات جوية في الضالع وتحركات في عدن

على الصعيد العسكري، أفادت مصادر محلية وشهود عيان بتطورات متسارعة خلال الـ 60 دقيقة الماضية:

غارات مكثفة: شن طيران التحالف أكثر من 15 غارة جوية استهدفت معاقل ومنازل قيادات تابعة للانتقالي في محافظة الضالع (المسقط رأسي للزبيدي).

سقوط ضحايا: أكدت مصادر طبية استشهاد 4 مدنيين على الأقل جراء القصف الجوي الذي استهدف مواقع في الضالع.

الجاهزية في عدن: وجه عضو مجلس القيادة "أبو زرعة المحرمي" برفع الجاهزية القتالية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، فيما شوهدت طائرات مسيرة مجهولة تحلق فوق قصر معاشيق الرئاسي.

تمدد قوات "درع الوطن" في المحافظات الشرقية

تستمر قوات "درع الوطن" (المدعومة من السعودية) في بسط سيطرتها على المواقع الحيوية:

المهرة ولحج: أعلنت اللجان الأمنية في المهرة ولحج ترحيبها بتسلم قوات درع الوطن للمقرات العسكرية والأمنية لضمان الاستقرار.

حضرموت: أكدت مصادر عسكرية انسحاب كامل لعناصر الانتقالي من مناطق واسعة في حضرموت والمكلا لصالح القوات الحكومية.

الوضع الإنساني والاقتصادي (تحديث الساعة)

أسعار الصرف: سجل الريال اليمني تذبذباً ملحوظاً في أسواق الصرف بعدن نتيجة التوترات السياسية.

حركة الطيران: أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن تسيير رحلات مباشرة من سقطرى إلى جدة، في خطوة لكسر العزلة التي فرضتها الأحداث الأخيرة على المطارات الجنوبية.

المصدر : وكالات