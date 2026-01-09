مباحثات أمنية مغربية إسبانية ألمانية في الرباط

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط : أجرى المدير العام للأمن الوطني ( الامن العام ) ومراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) المغربي، عبد اللطيف حموشي، الخميس بالرباط، لقاء عمل ثلاثي مع كل من فرانسيسكو باردو بيكيراس، المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، وديتر رومان، المدير العام للشرطة الفيدرالية الألمانية.

وذكر بيان لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عقد هذا اللقاء الثلاثي يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها المسؤولان الإسباني والألماني للمغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين 07 و09 يناير الجاري، وذلك في إطار ترسيخ مسار اللقاءات الدورية بين المسؤولين الأمنيين الثلاثة، الذي كان قد انطلق في الاجتماع الأول الذي انعقد سابقا بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال شهر يناير 2025.



مدراء الامن في المغرب واسبانيا والمانيا خلال لقائهم في الرباط

وأضاف المصدر ذاته أن جدول عمل المسؤولين الأمنيين من الدول الثلاثة تضمن مواصلة المشاورات الثلاثية بشأن تقييم مستويات التنسيق والتعاون في القضايا الأمنية والاستخباراتية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، والجرائم السيبرانية، علاوة على التنسيق البيني بشأن قضايا الأمن الرياضي.

وقد استعرض هذا اللقاء الثلاثي، الذي تم بحضور سامي المسؤولين الأمنيين المغاربة والإسبان والألمان، تطورات الوضعية الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء وانعكاساتها على حركية التنظيمات الإرهابية بالفضاء الأورومتوسطي، حيث أكد المشاركون على أهمية مواصلة المستويات المتقدمة من التنسيق وتبادل المعطيات العملياتية والتقنية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لتوحيد الرؤى حول آليات توسيع نطاق التعاون الأمني ليشمل آفاقا ومستويات متقدمة، فضلا عن دراسة إمكانيات التكامل الميداني استعدادا لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى من قبيل كأس العالم 2030.

كما شمل برنامج هذه الزيارة الرسمية إطلاع الوفدين الألماني والإسباني على بروتوكولات الأمن والسلامة الموضوعة لتأمين منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، حيث قام الوفدان بزيارة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، تلقوا خلالها شروحات حول تجهيزات هذه المنشأة الرياضية الرائدة، فضلا عن عرض حول ترتيبات الأمن والسلامة التي تعتمدها مصالح الأمن خلال مباريات كرة القدم، خصوصا الجوانب المتعلقة بإدماج التكنولوجيات الرقمية ضمن منظومة الأمن وخطط انتشار القوات العمومية ومواكبة الجماهير الوافدة.

وأشار البيان إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على تنظيم زيارة لفائدة الوفدين الألماني والإسباني إلى مركز التعاون الأمني الإفريقي، باعتباره سابقة في تاريخ تنظيم المنافسات الكروية الإفريقية، حيث تم الوقوف بعين المكان على وسائل العمل الحديثة والإمكانيات التكنولوجية المتطورة، التي خلقت ديناميكية تعاون وتكامل إيجابي بين مسؤولي الأمن الرياضي المغاربة ونظرائهم ضباط الاتصال الأفارقة والأجانب، سواء العاملين بالمركز أو المرافقين للجماهير بالملاعب.

وخلص البيان إلى أن هذه الاجتماعات الأمنية الثلاثية الدورية تندرج ضمن رؤية مشتركة تؤمن بضرورة تعزيز الشراكة الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، مع التركيز على التبادل الفوري للمعلومات والخبرات، وكذا التعاون العملياتي والتقني بين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون بالدول الثلاثة.