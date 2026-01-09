39 قتيلاً جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جامبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بانجول (وكالات)

قال مسؤولان حكوميان في جامبيا: إن عدد قتلى غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل البلاد ارتفع إلى 39، في وقت وصف فيه ناجون القارب بأنه كان مكتظاً ومتهالكاً. وأعلنت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي مقتل 7 أشخاص، وقالت: ​إن أكثر من 200 ربما كانوا على متن القارب.

وقال ‌سيما لو، مسؤول العلاقات العامة في إدارة الهجرة ​في جامبيا، ومسؤول كبير في وزارة ⁠الدفاع: إن 112 شخصاً في الإجمال تم إنقاذهم حتى أمس الأول.

والطريق الذي يستخدمه المهاجرون من ⁠غرب أفريقيا لمحاولة الوصول إلى إسبانيا عبر جزر الكناري ⁠هو أحد أكثر المسارات خطورة في العالم. وقال الناجون الذين أجرت رويترز مقابلات معهم بعد خروجهم من المستشفى في ​جامبيا هذا الأسبوع: إن القارب كان متجهاً إلى أوروبا. وقال مسؤول في وزارة ​الدفاع: إن من بين 39 قتيلاً تم انتشال ‍24 جثة في جامبيا وانتشال 15 في السنغال. وأضاف المسؤول، أن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب من جامبيا والسنغال وغينيا ومالي وساحل العاج وبوركينا فاسو وسيراليون. وقالت حكومة جامبيا: إنها اعترضت سبيل أكثر من ‌2700 كانوا يحاولون الهجرة في 2025.