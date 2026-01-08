شاهد بالصور.. حسناء الفن السوداني تحتفل بعيد ميلادها بفستان ضيق ومحذق

احتفلت الفنانة السودانية, المعروفة مونيكا روبرت, بعيد ميلادها من مقر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهر, وسط حضور عدد من أصدقائها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, ظهرت حسناء الفن السوداني, في صور متداولة وهي تحتفل بعيد ميلادها بفسان ضيق ومحذق وأمامها “التورتة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

