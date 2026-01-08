شكرا لقرائتكم خبر عن سهم ألفابت يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة بيتكوين خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس، مواصلة عكس مسار التعافي الذي شهدته مع بداية العام، في ظل بقاء شهية المخاطرة مقيدة بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية وآسيا.

كما حدّ ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية من إقبال المستثمرين على الرهانات الكبيرة في أسواق العملات المشفرة، إذ فضّل المستثمرون انتظار مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن أداء أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 1.5٪ إلى 91,093.8 دولار بحلول الساعة 00:06 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:06 بتوقيت غرينتش)، بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة مستوى 90,642.7 دولار. وتوقف تعافي العملة الرقمية الأكبر في العالم مع بداية العام بعد فشلها إلى حد كبير في استعادة مستوى 95 ألف دولار.

كما زادت الضغوط على سوق العملات المشفرة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بشركات خزينة العملات الرقمية، ولا سيما شركة Strategy Inc، أكبر حائز مؤسسي لبيتكوين. وكانت الشركة، التي تعاني من خسارة تقارب 50٪ منذ بداية 2025، قد تلقت دعمًا محدودًا بعد إعلان MSCI عدم المضي قدمًا في مقترح يستهدف استبعاد شركات خزينة الأصول الرقمية من مؤشراتها.

ومع ذلك، أوضحت شركة المؤشرات أنها ستمضي قدمًا في مراجعة أوسع لمتطلبات إدراج الشركات ضمن مؤشراتها.

تعافي البيتكوين يتعثر بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية

ظلت شهية المخاطرة المرتبطة بالأصول المشفرة مقيدة بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا وأمريكا اللاتينية.

في آسيا، تفاقم هذا الأسبوع نزاع دبلوماسي طويل الأمد بين الصين واليابان، بعد أن فرضت بكين قيودًا على الصادرات إلى طوكيو وأطلقت تحقيقًا لمكافحة الإغراق يستهدف شركات كيماويات يابانية.

وأثارت وسائل إعلام صينية احتمال قيام بكين بتقييد صادراتها الرئيسية من المعادن النادرة إلى اليابان، وهو سيناريو يحمل تداعيات خطيرة على قطاع التصنيع الياباني الضخم.

ويعود أصل الخلاف الدبلوماسي إلى تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أواخر عام 2025 بشأن تدخل عسكري في تايوان، وهو ما قوبل برفض وانتقادات حادة من جانب بكين.

أما في أمريكا اللاتينية، فقد كانت الأسواق تترقب كيفية تطور التدخل الأمريكي في فنزويلا، الذي أسفر عن إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وأفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لفرض سيطرة تمتد لسنوات على قطاع النفط الفنزويلي، وهي خطوة قد تثير غضب الصين وتشعل حالة من عدم الاستقرار السياسي المتزايد في المنطقة.

وكان التدخل الأمريكي في فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع قد هزّ الأسواق المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما عزز الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار، في حين تخلفت بيتكوين إلى حد كبير عن هذا الاتجاه.

أسعار العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تتراجع مع بيتكوين وترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

تراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى بشكل عام بالتوازي مع بيتكوين، متخلية عن جزء كبير من مكاسبها المسجلة مع بداية العام.

وتزايد الحذر قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر ديسمبر يوم الجمعة، والتي يُتوقع على نطاق واسع أن تؤثر في توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط رهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأمريكي سيُبقي على الفائدة دون تغيير في المدى القريب.

وانخفضت عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2.8٪ إلى 3,156.15 دولار، في حين تراجعت عملة XRP، التي كانت من بين الأفضل أداءً هذا الأسبوع، بنسبة 4٪.