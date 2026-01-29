اخبار الخليج / اخبار الإمارات

«مسيرة المحبة» تنطلق جواً احتفاء بالعلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت

0 نشر
0 تبليغ

«مسيرة المحبة» تنطلق جواً احتفاء بالعلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت اليوم «مسيرة المحبة» بمشاركة عدد من الطائرات التابعة لنادي الجزيرة للطيران، برأس الخيمة، متجهة إلى دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة طيارين من دولة ودولة الكويت، احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتجسيداً لمعاني التلاحم والمحبة بين الشعبين. وقال الكابتن عادل يوسف صوفه الزعابي، مدير نادي الجزيرة للطيران، رئيس الوفد إن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية، التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة الكويت الشقيقة، مؤكداً أن «مسيرة المحبة» تمثل رسالة وفاء ومحبة وسلام من أبناء الإمارات إلى أشقائهم في الكويت. وأكد الكابتن الزعابي أن نادي الجزيرة للطيران يعتز بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، التي تُعد ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسّخ قيم المحبة والوحدة، وتعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات في تعزيز علاقاتها الأخوية مع محيطها الخليجي.

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا