حمدان بن محمد يشهد انطلاقة الأسبوع الإماراتي للاحتفاء بالكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلاقة الأسبوع الإماراتي للاحتفاء بالكويت.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم انطلاقة الأسبوع الإماراتي للاحتفاء بالكويت الذي وجه به رئيس الدولة حفظه الله.. علاقاتنا تاريخية.. وأخوتنا ممتدة للأبد بإذن الله.. ومستقبلنا ومصيرنا واحد.. كلنا للإمارات والكويت.. ما في للكويت.. وما في الكويت للإمارات.. حفظ الله الشعبين.. وأدام المحبة بين البلدين.. ورعى الله القيادتين في تحقيق العزة والرفعة والازدهار».

 

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed)
