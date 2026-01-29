شركة Metaplanet توافق على جمع تمويل خارجي بقيمة 137 مليون دولار لشراء بيتكوين وسداد الديون

تام شمس - الخميس 29 يناير 2026 06:36 مساءً - وافقت شركة Metaplanet المدرجة في بورصة طوكيو، والمتخصصة في الاستثمار في بيتكوين، على تنفيذ عملية جمع رأس مال من خارج اليابان بقيمة تصل إلى 137 مليون دولار، من خلال مزيج من إصدار أسهم عادية جديدة وحقوق اكتساب أسهم، وذلك في إطار خططها لتوسيع حيازاتها من بيتكوين وخفض مديونيتها.

وفي إفصاح قُدّم يوم الخميس، أوضحت Metaplanet أنها تعتزم إصدار 24.5 مليون سهم عادي بسعر 499 ينًا يابانيًا للسهم، ما يتيح لها جمع نحو 12.24 مليار ين (نحو 78 مليون دولار) كتمويل فوري. كما وافقت الشركة على إصدار 159,440 حقًا لاكتساب الأسهم، تمثل ما يصل إلى 15.9 مليون سهم إضافي، قد توفر نحو 56 مليون دولار في حال ممارستها.

وتمنح هذه الحقوق المستثمرين خيار شراء الأسهم لاحقًا بسعر ثابت أعلى من سعر السوق الحالي، على أن يكون ذلك خلال فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا. وبحسب الإفصاح، سيتم بيع كل من الأسهم والحقوق بشكل خاص لمستثمرين من خارج اليابان، وذلك رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

وقال مدير استراتيجية بيتكوين في Metaplanet، ديلان ليكلير، إن هيكل الصفقة صُمم لجمع رأس المال مع التحكم في أثر التخفيف على المساهمين. وأضاف في منشور على منصة X أن “هيكل التمويل يمكّن Metaplanet من الاستفادة من تقلبات سهمها العادي لبيع الأسهم بعلاوة على سعر السوق، مع تأمين رأس المال في الوقت الحالي”.

قيمة الأموال المستهدف جمعها. المصدر: Metaplanet

استخدام العائدات واستراتيجية بيتكوين

وفي قسم الغرض من الإفصاح، أوضحت Metaplanet أن العائدات ستُخصّص بشكل أساسي لشراء المزيد من عملة بيتكوين، والاستثمار في نشاطها المتعلق بعوائد بيتكوين، إضافة إلى السداد الجزئي للديون القائمة ضمن تسهيلات ائتمانية حالية.

وأشارت الشركة إلى أن سداد جزء من الديون يهدف إلى استعادة قدرتها على الاقتراض والحفاظ على مرونة مالية تمكّنها من تنفيذ تحركات رأسمالية مستقبلية.

كما جددت Metaplanet تأكيد تموضعها بوصفها “شركة خزانة بيتكوين”، مستندة إلى ندرة بيتكوين وقابليتها للنقل كعوامل تدعم الاحتفاظ بها كمخزن للقيمة على المدى المتوسط إلى الطويل.

ولا تزال الشركة رابع أكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين على مستوى العالم. ووفق بيانات Bitcoin Treasuries، تمتلك Metaplanet نحو 35,102 BTC، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 3 مليارات دولار.

بيانات حيازات Metaplanet من بيتكوين. المصدر: Bitcoin Treasuries

توسيع نطاق أدوات جمع التمويل

تأتي جولة التمويل الأخيرة في إطار جهود Metaplanet المستمرة لتنويع مصادر تمويلها بعيدًا عن الاعتماد الحصري على الأسهم العادية، من خلال الجمع بين الأسهم والحقوق والأدوات المفضّلة لاستقطاب مستثمرين من الخارج.

وفي 22 ديسمبر، وافقت الشركة على إصدار أسهم مفضّلة مدرّة للأرباح موجهة لمؤسسات أجنبية، ما وسّع من أدواتها المتاحة لجمع رأس المال، ومثّل تحوّلًا نحو استخدام أدوات مالية متعددة إلى جانب استراتيجيتها المعتمدة على بيتكوين.

ويأتي هذا الإفصاح الجديد أيضًا بعد إعلان منفصل صدر يوم الاثنين، رفعت فيه الشركة توقعاتها لإيرادات عام 2026، رغم تسجيل خسارة محاسبية كبيرة غير نقدية ناتجة عن انخفاض قيمة حيازاتها من بيتكوين.