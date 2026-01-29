إطلاق شبكة Citrea القائمة على ZK-rollup يعيد إشعال الجدل حول مساحة كتل بيتكوين

تام شمس - الخميس 29 يناير 2026 06:36 مساءً - أطلقت منصة Citrea، وهي شبكة ZK-rollup لبيتكوين مدعومة من Founders Fund وGalaxy Ventures، شبكتها الرئيسية يوم الثلاثاء، متضمنةً إقراضًا مضمونًا بعملة BTC، ومنتجات مالية مهيكلة قائمة على بيتكوين، إضافة إلى عملة مستقرة جديدة مرتبطة بالدولار الأميركي تحمل اسم ctUSD.

ويهدف الإطلاق إلى تحويل ما تصفه Citrea ببيتكوين “الخامل اقتصاديًا” إلى ضمان أساسي لقطاع التمويل اللامركزي (DeFi) وأنظمة الدفع، مع ربط قدر أكبر من هذا النشاط بالطبقة الأساسية لبيتكوين.

ويتوقع الفريق أن تصل السيولة النشطة في DeFi إلى 50 مليون دولار خلال الأسابيع الأولى، مع إتاحة إقراض BTC والمنتجات المهيكلة والتداول اللامركزي منذ اليوم الأول.

وقد أعاد هذا الظهور الفوري للشبكة إلى الواجهة نقاشًا قديمًا في مجتمع بيتكوين: ما الاستخدام الأمثل لمساحة الكتل المحدودة في شبكة بيتكوين؟

ومع تراجع مكافآت الكتل بمرور الوقت، يرى العديد من المطورين أن حالات الاستخدام غير المرتبطة بالمدفوعات، مثل Citrea، ضرورية للحفاظ على إيرادات الرسوم للمعدّنين. في المقابل، يجادل أنصار النهج المحافظ بأن السعة المحدودة لبيتكوين يجب أن تُخصَّص للمدفوعات البسيطة المقاومة للرقابة، لا للأنظمة المالية المعقدة المبنية فوقها.

ctUSD تسعى لمعالجة سيولة العملات المستقرة على بيتكوين

تُصدر ctUSD شركة MoonPay، وهي شركة منظمة للبنية التحتية والمدفوعات الرقمية، وتوفر بوابات دخول وخروج بين العملات الورقية والأصول الرقمية.

وتحظى العملة بدعم كامل بنسبة 1:1 من النقد وسندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، ويتم تسويقها كبديل يراعي الامتثال التنظيمي مقارنة بالإصدارات المغلّفة من USDT وUSDC المتداولة على البيئات المرتبطة ببيتكوين.

وقال أوركون ماهر كيليتش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Chainway Labs المطوّرة لـ Citrea، في تصريح لـ Cointelegraph، إن ctUSD “أُصدرت محليًا” على شبكة الـ rollup بدلًا من جسرها من شبكة أخرى، وهي متصلة ببنية MoonPay المصرفية Iron.

ويشمل هذا الإعداد قنوات مصرفية بمعايير مؤسسية مثل أرقام الحسابات المصرفية الدولية الافتراضية (vIBANs)، ما يتيح للمستخدمين تحويل العملات الورقية ليتم تحويلها تلقائيًا إلى ctUSD وتسويتها على السلسلة.

إطلاق Citrea وتجربة الطلب على مساحة الكتل. المصدر: Citrea

لماذا يهم التصميم “المحلي” لـ ctUSD

نظرًا لأن Citrea تُوصَف بأنها “طبقة تطبيقات بيتكوين المرتكزة إلى نموذج أمان بيتكوين”، فإن ctUSD “ترث خصائص الأمان الخاصة بشبكة Citrea نفسها”، بحسب كيليتش.

ويقلل ذلك من بعض المخاطر المتأصلة في بروتوكولات DeFi الأخرى، إذ إن الأصول المجسّرة “ترث مخاطر الأمان لأضعف حلقة فيها”. وأضاف أن ctUSD، كونها مُصدرة محليًا، محصّنة ضد اختراقات الجسور الخارجية، ولا تعتمد على “ملاءة بروتوكول تغليف تابع لطرف ثالث”.

وعلى عكس أنظمة أخرى تتجزأ فيها السيولة عبر نسخ متعددة مجسّرة من الأصل نفسه، تُعد ctUSD “العملة المستقرة المفضلة والوحيدة على Citrea”، ما يحد من “تجزؤ السيولة الذي يحبس رأس المال ويزيد الانزلاق السعري للمقرضين والمتداولين”.

ويرى كيليتش أن الجمع بين rollup مرتكزة إلى بيتكوين وعملة مستقرة منظمة وتكاملات مصرفية صُمم لـ”تعزيز المعروض بشكل منهجي” وتطوير ctUSD “من أصل إطلاق إلى طبقة السيولة القياسية لاقتصاد بيتكوين” خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.

وعلى شبكة الاختبار، تقول Citrea إن استخدام توفر البيانات وحده شكّل في مرحلة ما قرابة 10% من عرض البيانات الشهري لبيتكوين، ما يشير إلى أن نشاط الـ rollup حتى قبل الإطلاق قد يستهلك حصة معتبرة من مساحة كتل بيتكوين.

إطلاق Citrea يعيد إشعال حروب مساحة الكتل

وصف مطور بيتكوين الأساسي ورئيس أمن المعلومات في شركة Casa، جيمسون لوب، الإطلاق بأنه “التجربة الكبرى التالية لتوليد طلب مستدام على مساحة الكتل”.

لكن أحد المتابعين أشار إلى أن مستخدمي Citrea لا يقومون فعليًا بالإقراض أو التداول أو التسوية على شبكة بيتكوين نفسها، بل على آلة إيثيريوم الافتراضية الخاصة بـ Citrea، بينما تُخزّن بيتكوين فقط الإثباتات، ما يحوّلها فعليًا إلى “خزانة ملفات” لإيصالات الـ rollup.

كما لفت إلى وجود “مُسلسِل واحد”، وخزانة خارج السلسلة، و”اتحاد مكوّن من 10 أطراف” كافتراضات ثقة تنقل المخاطر بدلًا من إزالتها، قائلًا بسخرية موجّهة إلى لوب: “أنت تعرف الفرق، لكنك تتظاهر بعكس ذلك”.

