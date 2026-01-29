Bybit تعتزم إطلاق حسابات مصرفية للأفراد مع أرقام IBAN شخصية في فبراير

تام شمس - الخميس 29 يناير 2026 06:36 مساءً - تخطط منصة Bybit، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية عالميًا من حيث حجم التداول، لإطلاق خدمات مصرفية موجهة للأفراد على منصتها ابتداءً من فبراير، بحسب ما أعلنت الشركة يوم الخميس.

وكشفت Bybit عن المنتج الجديد، الذي يحمل اسم “My Bank powered by Bybit”، خلال كلمة رئيسية مباشرة عبر الإنترنت عُقدت يوم الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي لـ Bybit، Ben Zhou، إن الخدمة ستوفر للمستخدمين رقم حساب مصرفي دولي شخصي (IBAN)، يتيح لهم إرسال الأموال واستقبالها بين البنوك وبعملات متعددة، مع دعم التحويلات بالدولار الأميركي عند الإطلاق.

ويمثل هذا التحرك أحدث خطوة من Bybit لتوسيع نطاق أعمالها خارج التداول بالعملات الرقمية، وذلك بعد نحو عام من تعرضها لاختراق بقيمة 1.4 مليار دولار.

تعاون مع بنوك لدعم الإطلاق المصرفي

أوضحت Bybit أن المستخدمين سيتمكنون من الوصول إلى حساباتهم المصرفية الشخصية فور إتمام إجراءات “اعرف عميلك” (KYC)، ما يتيح لهم إيداع العملات الورقية، ودفع الفواتير، واستلام الرواتب، وتداول العملات الرقمية، وكل ذلك بأسمائهم الشخصية.

وأضافت الشركة أنها تتعاون مع عدة شركاء مصرفيين، من بينهم بنك قطر الوطني (QNB) وشركة DMZ Finance، التي عقدت معها شراكة في سبتمبر 2025 ضمن مبادرات تتعلق بترميز الأصول.

أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة Bybit، بن تشو، خطة الشركة لإطلاق خدمات مصرفية خلال كلمة رئيسية ألقاها يوم الخميس. المصدر: Bybit

وبحسب Bloomberg، تعمل الشركة أيضًا مع بنك ناشئ يُدعى Pave Bank، وهو مرخّص في دولة جورجيا بشرق أوروبا.

ومن المتوقع أن تدعم الخدمة التحويلات بما يصل إلى 18 عملة، مع بقاء ذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتواصلت Cointelegraph مع Bybit للحصول على تعليق إضافي بشأن الخدمات المصرفية الجديدة، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

وقال تشو: “سيُزيل هذا المنتج الكثير من الصعوبات والتحديات القائمة اليوم”، مشيرًا إلى أن المستخدمين سيتمكنون من إيداع العملات الورقية مباشرة من حساباتهم المصرفية. وأضاف: “بالنسبة للبنك، الأمر لا يتعدى كونه تحويلًا إلى حسابك المصرفي الخاص. يمكنك حتى استخدامه لشراء سيارة أو دفع إيجار شقة، من دون تعقيد”.

ومع التخطيط لإطلاق الحسابات المصرفية في وقت مبكر من الشهر المقبل، تبدو Bybit عازمة على معالجة العقبات المزمنة التي يواجهها مستخدمو العملات الرقمية. فعادةً ما تعتمد عمليات الإيداع والسحب بالعملات الورقية على مزودي خدمات خارجيين يربطون المنصات بالبنوك التقليدية، ما يضيف تكاليف وتأخيرات وتعقيدًا إضافيًا.

وفي حين دخلت العديد من مؤسسات التمويل التقليدي مجال خدمات العملات الرقمية، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت الشركات الأصلية في عالم الكريبتو، مثل Bybit، قادرة على إنجاح الانتقال العكسي نحو العمل المصرفي ضمن الأطر التنظيمية القائمة.