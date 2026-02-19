استنفار عسكري أمريكي غير مسبوق في الشرق الأوسط

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت القناة 12 العبرية بأن سلاح الجو الأمريكي بدأ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عملية نشر واسعة النطاق لعشرات الطائرات المقاتلة ومنظومات الحرب الإلكترونية وطائرات التزود بالوقود في المنطقة. وتأتي هذه التحركات وسط تقديرات تشير إلى أنها تمهد لهجوم محتمل على إيران في حال فشل المسار السياسي.

تفاصيل التحشيد العسكري:

تعزيزات جوية: رصدت مواقع تتبع الرحلات الجوية تدفقاً للطائرات الأمريكية، مع توقعات بمضاعفة القوة الجوية للولايات المتحدة في المنطقة خلال أيام.

قوة بحرية ضاربة: تتجه حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، مدعومة بمجموعة هجومية تضم طرادات ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي متقدمة (Aegis).

المهام: تشمل القوات طائرات مراقبة متطورة ووحدات حرب إلكترونية متخصصة لتعطيل الدفاعات المعادية.

السياق السياسي والزمني:

تأتي هذه التحركات بالتوازي مع اتصالات مكثفة جرت مساء أمس بين واشنطن وطهران. ويرى مراقبون أن واشنطن تتبع سياسة "الدبلوماسية الخشنة"، حيث تضع الخيار العسكري على الطاولة تزامناً مع المفاوضات.

