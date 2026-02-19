جامعة خليفة تنضم إلى "مجلس التعليم الرقمي" العالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن انضمامها لعضوية "مجلس التعليم الرقمي"، وهو مجتمع عالمي من المؤسسات المتخصصة بتعزيز الابتكار المستدام وتسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي وتطوير القوى العاملة.

وستحظى جامعة خليفة، كعضو في "مجلس التعليم الرقمي"، بميزة الوصول إلى موارد حصرية وفرص تعاونية، وهو ما يمكنها من التواصل مع المؤسسات العالمية الرائدة والمتخصصين في التعليم الرقمي.

ويجمع مجلس التعليم الرقمي، الذي أطلقته شركة "سوبر تشارجر فينتشرز" التي تعد أكبر مسرع للتكنولوجيا التعليمية في العالم، المؤسسات الرائدة وقادة القطاع الصناعي والخبراء لتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد المبتكرة وتشجيع تبادل المعرفة ودعم الابتكار في قطاع التعليم.

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي بجامعة خليفة، إن انضمام الجامعة إلى "مجلس التعليم رقمي" يعكس التزامها المتواصل بالابتكار والتعاون والاعتماد المسؤول على التكنولوجيات الناشئة، حيث تساهم التكنولوجيات، كالذكاء الاصطناعي، في دعم إسهامها في أجندة الابتكار بالدولة، والتي تشمل الهندسة المتطورة والتسويق التجاري للبحوث والدراسات العليا.

وأضاف أن هذه العضوية تسهم في دعم أولويات جامعة خليفة الإستراتيجية فيما يتعلق بالتميز التعليمي والابتكار والمشاركة العالمية، وتتيح فرصة الوصول إلى البحوث الدولية والمبادرات الرائدة ومجموعات العمل التعاوني التي تعزز القدرات المؤسسية في التعليم الرقمي وضمان الجودة وتطوير إمكانيات أعضاء الهيئات الأكاديمية.

وتجسد هذه العضوية حرص جامعة خليفة على دفع عجلة التقدم في التعليم المسؤول مستقبلًا وإعداد خريجين قادرين على مواجهة عالم يعتمد بشكل متزايد على الرقمنة والمعرفة.