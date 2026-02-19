تكنولوجيا: جوجل تحدد موعد مؤتمر Google I/O 2026 يومي 19 و20 مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين يومي 19 و20 مايو، حيث تستضيف فعالياته في مسرح Shoreline Amphitheater بمدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

ومن المقرر أن ينطلق الحدث في 19 مايو عند الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، الموافق 5 مساءً بتوقيت UTC. كما أكدت الشركة أنها ستبث جميع الكلمات الرئيسية والعروض التوضيحية وجلسات المطورين مباشرة عبر الإنترنت.

وخلال المؤتمر، تعتزم جوجل الكشف عن تحديثات جديدة تخص Gemini AI ونظام اندرويد ومتصفح Chrome وخدمات Cloud.

وكان تركيز مؤتمر العام الماضي منصبًا بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت الشركة آنذاك إصدارات جديدة من نماذج Gemini Pro وGemini Flash، إلى جانب إطلاق مولد الصور Imagen 4 ومولد الفيديو Veo 3.

أما هذا العام، فمن المتوقع أن تواصل جوجل التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الإعلان عن تحسينات جديدة في نماذجها، إضافة إلى استعراض مبكر لنظام اندرويد 17 الذي يحمل الاسم الرمزي Cinnamon Bun، وذلك قبل طرح نسخته المستقرة في يونيو.

كذلك يُنتظر أن تقدم الشركة تحديثات لمنصات أخرى مثل Android XR وWear OS وAndroid TV، فضلًا عن Google Workspace.

