تكنولوجيا: تسريب يكشف تصميم ومواصفات vivo V70 FE بكاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد vivo للكشف عن هاتفي V70 Elite وV70 في الهند غدًا، إلا أن التقارير تشير كذلك إلى استعداد الشركة لطرح إصدار ثالث يحمل اسم V70 FE في وقت لاحق. وفي هذا السياق، ظهرت مؤخرًا تفاصيل جديدة تكشف عن تصميم الهاتف وبعض مواصفاته الرئيسية.

يظهر تصميم vivo V70 FE بوحدة كاميرا خلفية على شكل كبسولة تضم مستشعرين إلى جانب حلقة إضاءة دائرية. ووفقًا للتسريبات، يضم الهاتف مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل، تدعمه عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

أما في الواجهة الأمامية، فيُتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعتمد الهاتف على شاشة AMOLED بقياس 6.83 بوصة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع دقة عرض 1.5K، ما يعزز تجربة المشاهدة ويوفر سلاسة أكبر أثناء الاستخدام.

وفيما يتعلق بالبطارية، يحمل الجهاز بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، مع دعم للشحن السلكي السريع بقدرة 90 واط. كما يحصل الهاتف على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، ما يعكس متانة إضافية في ظروف الاستخدام المختلفة.

يعمل vivo V70 FE بمعالج MediaTek Dimensity 7360 Turbo، ويقترن بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت. ويأتي الهاتف بنظام OriginOS 6 بشكل افتراضي. وقد ظهر الجهاز مؤخرًا على منصة Geekbench بمواصفات متطابقة مع ما ورد في التسريبات.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأزرق، البنفسجي، والفضي، ومن المنتظر أن تتكشف المزيد من التفاصيل الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر