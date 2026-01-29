اليوم.. انطلاق فعاليات الاحتفاء بعلاقات الإمارات والكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تبدأ اليوم ولمدة أسبوع، فعاليات الاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، في جميع إمارات الدولة، تأكيداً لعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والممتدة لعقود.

وتتمتع الإمارات والكويت بعلاقات تاريخية واستراتيجية متينة، تمثل نموذجاً فريداً للشراكة والأخوة بين الدول العربية، وتستند إلى أواصر المصير المشترك، والمصالح المتبادلة، ما أسهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين على مدى عقود.