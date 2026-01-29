زلزال في لشبونة واكتساح في “آنفيلد”.. ليلة سقوط الكبار وصعود الطموح في دوري الأبطال

اختُتمت مساء أمس منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، في ليلة لم تخلُ من المفاجآت الصادمة والنتائج العريضة، حيث ترسمت ملامح المتأهلين مباشرة إلى دور الـ16، بينما أُجبرت أسماء رنانة على خوض غمار الملحق الوعر.

بنفيكا يذيق ريال مدريد مرارة الهزيمة برباعية

في كبرى مفاجآت الليلة، سقط “ملك أوروبا” ريال مدريد أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة ثقيلة (4-2) على ملعب “دا لوز”. ورغم ثنائية النجم كيليان مبابي، إلا أن الدفاع المدريدي انهار أمام نجاعة “النسور” التي استغلت النقص العددي في صفوف الملكي لتسجل رباعية تاريخية، مما أثار التساؤلات حول صلابة الميرنغي الدفاعية قبل الأدوار الإقصائية.

ليفربول “يفترس” كاراباخ بستة أهداف

على ملعب “آنفيلد”، استعرض ليفربول عضلاته بفوز كاسح على ضيفه كاراباخ الأذربيجاني بسداسية نظيفة (6-0). وشهدت المباراة عودة النجم المصري محمد صلاح لهز الشباك بهدف عالمي، بجانب تألق فلوريان فيرتز وهوغو إيكيتيكي، لينهي “الريدز” هذا الدور في المركز الثالث ويؤكد جاهزيته لاستعادة اللقب المفقود.

برشلونة يؤمن العبور.. والسيتي يروض “الأسود”

في “سبوتيفاي كامب نو”، نجح برشلونة في قلب تأخره أمام كوبنهاجن إلى فوز عريض بنتيجة (4-1). رباعية “البلاوغرانا” حملت توقيع ليفاندوفسكي ولامين يامال ورافينيا وراشفورد، ليضمن الفريق الكتالوني مقعده المباشر في ثمن النهائي.

وفي مانشستر، لم يجد سيتي غوارديولا صعوبة كبيرة في عبور عقبة غلطة سراي التركي بهدفين نظيفين، سجلهما القناص إيرلينج هالاند والموهبة رايان شيركي، ليحجز السيتيزنز مكانهم بين الثمانية الكبار.

مأساة كونتي في نابولي وبريق تشيلسي

عاش أنطونيو كونتي ليلة حزينة في “دييغو مارادونا”، حيث ودع نابولي البطولة مبكراً بعد خسارته أمام تشيلسي (3-2). المباراة شهدت إثارة بالغة وتألقاً لافتاً من جواو بيدرو الذي سجل ثنائية بفضل تمريرات كول بالمر الحاسمة، ليثبت “البلوز” أن مشروعهم الشاب يسير في الطريق الصحيح.

أبرز نتائج “الأربعاء الكبير”

المباراة النتيجة بنفيكا × ريال مدريد 4 – 2 ليفربول × كاراباخ 6 – 0 برشلونة × كوبنهاجن 4 – 1 مانشستر سيتي × غلطة سراي 2 – 0 نابولي × تشيلسي 2 – 3 باريس سان جيرمان × نيوكاسل 1 – 1

بهذه النتائج، تكتمل قائمة الثمانية الأوائل الذين سيعبرون مباشرة إلى دور الـ16، بانتظار قرعة الملحق التي ستحدد بقية المتأهلين من أصحاب المراكز (9 إلى 24).