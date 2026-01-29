Hang Seng تطلق صندوق ETF للذهب المادي مع خيار الترميز مستقبلًا

تام شمس - الخميس 29 يناير 2026 06:36 مساءً - أطلقت Hang Seng صندوقًا جديدًا متداولًا في البورصة (ETF) مدعومًا بالذهب المادي في هونغ كونغ، مع إتاحة خيار الوصول المُرمَّز إلى الأصل في مرحلة لاحقة.

وبدأ تداول صندوق Hang Seng Gold ETF يوم الخميس في بورصة هونغ كونغ تحت رمز السهم 3170. ويهدف الصندوق إلى تتبّع سعر LBMA Gold Price AM، وهو معيار صباحي واسع الاستخدام يُحدَّد في لندن. ووفق تفاصيل المنتج، صُمّم الصندوق كصندوق سلبي يحتفظ بسبائك ذهب مادية مطابقة لمعايير “التسليم الجيد” الصادرة عن رابطة سوق سبائك لندن.

ويُخزَّن الذهب المملوك للصندوق في خزائن داخل هونغ كونغ، مع تولّي HSBC دور أمين حفظ الذهب. ويتيح هيكل الصندوق إنشاء واسترداد الوحدات نقدًا، وفي حالات معينة بالذهب، من قبل المتعاملين المشاركين، فيما يتداول المستثمرون الأفراد الوحدات في السوق الثانوية مثل الأسهم العادية.

وتُتداول فئة الصندوق المدرجة بالدولار الهونغ كونغي، مع حجم لوط مجلس إدارة يبلغ 50 وحدة. ويبلغ الرسم السنوي الجاري التقديري 0.40%، فيما يُقدَّر فرق التتبّع السنوي بنحو سالب 0.50%. وأفادت هانغ سنغ بأن الصندوق لا يعتزم توزيع أرباح، ما يعني أن العوائد ستعتمد كليًا على تحركات سعر الذهب.

حقائق سريعة عن المنتج. المصدر: Hang Seng

خارطة طريق لوحدات ذهب مُرمَّزة

إلى جانب الصندوق المدرج، كشفت هانغ سنغ عن خطط لإطلاق وحدات غير مدرجة ومُرمَّزة للصندوق نفسه. وستُمثّل هذه الوحدات المُرمَّزة حصص ملكية تُسجَّل على بنية تحتية قائمة على البلوكشين، لكنها غير متاحة بعد وتخضع لموافقات تنظيمية.

وقد جرى تعيين HSBC كوكيل للترميز لإصدار توكنات رقمية تمثل ملكية وحدات الصندوق، بحيث يقابل كل توكن وحدة واحدة (أو جزءًا من وحدة)، مع تسجيل عمليات الاكتتاب والاسترداد على بلوكشين عام.

ووفق نشرة الإصدار: “يعتزم وكيل الترميز في المرحلة الأولى استخدام Ethereum كبلوكشين أساسي. وقد يُعتمد مستقبلًا بلوكشين عام آخر يتمتع بمستوى مماثل من متانة الأمان وتقنية دفتر الأستاذ الموزّع”.

ومع ذلك، لن تكون الوحدات المُرمَّزة قابلة للتداول في سوق ثانوية، إذ سيقتصر الاكتتاب والاسترداد على الموزعين المعتمدين فقط.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4% إضافية يوم الخميس، لتقترب أسعار التسليم الفوري من 5,530 دولارًا للأونصة للمرة الأولى، مع استمرار توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في ظل تصاعد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

بورصة نيويورك تطوّر منصة للأسهم المُرمَّزة

في الأسبوع الماضي، أعلنت بورصة نيويورك وشركتها الأم Intercontinental Exchange عن تطوير منصة قائمة على البلوكشين لتداول الأسهم وصناديق ETF المُرمَّزة، مع خطط لتداول على مدار الساعة وتسوية شبه فورية، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية.

وفي سياق متصل، قالت Sygnum في تقرير حديث إن المؤسسات المالية التقليدية تتجه نحو بنى تحتية قائمة على البلوكشين، مع توقعات بدخول الترميز إلى التيار الرئيسي في عام 2026. وتوقّع الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Sygnum، Mathias Imbach، أن يصل نصيب السندات المُرمَّزة إلى ما يصل إلى 10% من إصدارات السندات الجديدة لدى المؤسسات الكبرى عند الإطلاق.