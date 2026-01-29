تراجع عدد مدققي Solana بنسبة 68% مع ضغط تكاليف تشغيل العقد على المشغّلين الصغار

تام شمس - الخميس 29 يناير 2026 06:36 مساءً - شهد عدد مدققي شبكة Solana تراجعًا حادًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثار مخاوف بشأن مستوى اللامركزية في الشبكة، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة لتشغيل العقد، والتي تدفع بالمشغّلين الصغار إلى الخروج من السوق.

وبحسب بيانات Solanacompass، انخفض عدد مدققي Solana بنسبة 68% ليصل إلى 795 مدققًا حتى يوم الأربعاء، مقارنة بذروة بلغت 2,560 عقدة تحقق في مارس 2023.

ويُعد المدققون عنصرًا أساسيًا في تشغيل دفتر السجلات اللامركزي، إذ يتولون إضافة الكتل الجديدة والتحقق من المعاملات ضمن الكتل المقترحة.

ورغم أن جزءًا من هذا التراجع يعود إلى إزالة العقد غير النشطة أو ما يُعرف بـ”العقد الشبحية”، يشير مشاركون في القطاع إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل واحتدام المنافسة على الرسوم يدفعان المدققين الصغار إلى التوقف عن العمل.

وقال مشغّل مدقق مستقل على شبكة Solana، يُعرف باسم Moo، في منشور على منصة X، إن العديد من المدققين الصغار يدرسون الإغلاق لأن الجدوى الاقتصادية لم تعد قائمة. وأضاف: “الكثير من المدققين الصغار يفكرون بجدية في الإغلاق (بمن فيهم نحن). ليس بسبب فقدان الثقة في Solana، بل لأن النموذج الاقتصادي لم يعد يعمل”.

عدد مدققي Solana، مخطط تاريخي. المصدر: Solanacompass

وأوضح Moo أن المدققين الكبار الذين يفرضون رسومًا بنسبة 0% يدفعون المدققين الصغار خارج دائرة الربحية، ما يجعل الاستمرار في تشغيل العقد غير مجدٍ اقتصاديًا. وقال: “بدأنا التحقق دعمًا للامركزية، لكن من دون جدوى اقتصادية، تتحول اللامركزية إلى عمل خيري”.

ويشير هذا الاتجاه إلى أن مدققي التجزئة لم يعودوا قادرين على المساهمة بشكل مستدام في تأمين الشبكة، كما يعكس انتقال تشغيل عقد Solana بشكل متزايد إلى جهات كبرى، ما يثير مخاوف محتملة بشأن درجة اللامركزية في الشبكة.

انخفاض معامل ناكاموتو لشبكة Solana بنسبة 35%

بالتوازي مع تراجع عدد المدققين، انخفض معامل ناكاموتو لشبكة Solana بنسبة 35% خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 20 حتى يوم الأربعاء، مقارنة بـ31 في مارس 2023، وفق بيانات Solanacompass.

ويقيس معامل ناكاموتو مدى لامركزية شبكة البلوكشين من خلال تحديد الحد الأدنى لعدد الكيانات المستقلة، مثل المدققين أو المعدّنين، القادرة على التأثير في الشبكة. ويشير هذا التراجع إلى أن المعروض المرهون من عملة SOL بات أقل توزيعًا، وأن الشبكة أصبحت أقل لامركزية.

معامل ناكاموتو لشبكة Solana، مخطط تاريخي. المصدر: Solanacompass

وقد يكون أحد أسباب هذا الانخفاض هو الارتفاع الكبير في تكاليف تشغيل عقدة تحقق مربحة خلال السنوات الثلاث الماضية، بالتوازي مع صعود سعر عملة سولانا (SOL).

وباستثناء تكاليف الأجهزة والخوادم، يحتاج المدققون إلى استثمار أولي لا يقل عن 49 ألف دولار من توكنات SOL خلال السنة الأولى من التشغيل، إضافة إلى نحو 401 SOL سنويًا لتغطية رسوم التصويت اللازمة للبقاء نشطين.

ويعود ذلك إلى ضرورة مشاركة المدققين في إجماع البروتوكول، ما يتطلب إرسال معاملة تصويت عن كل كتلة يوافق عليها المدقق، وهي عملية قد تكلف ما يصل إلى 1.1 SOL يوميًا، بحسب الوثائق التقنية لمدقق Solana المعروف باسم Agave.

وقد تواصلت Cointelegraph مع مؤسسة سولانا للحصول على تعليق، إلا أنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.