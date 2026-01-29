مجموعة OSL تجمع 200 مليون دولار لتوسيع أعمال العملات المستقرة والمدفوعات

تام شمس - الخميس 29 يناير 2026 06:36 مساءً - تعتزم مجموعة OSL المدرجة في هونغ كونغ تنفيذ عمليات استحواذ والتوسع عالميًا، عقب حصولها على تمويل جديد يهدف إلى توسيع نطاق أعمالها في العملات المستقرة وخدمات المدفوعات الرقمية.
جمعت OSL Group تمويلًا بالأسهم بقيمة 200 مليون دولار، في إطار تسريع خططها لتوسيع أعمال تداول العملات المستقرة وخدمات المدفوعات على المستوى العالمي.
وقالت شركة الأصول الرقمية المدرجة في هونغ كونغ إن ضخ رأس المال الجديد سيعزز ميزانيتها العمومية ويدعم النمو عبر خدمات المدفوعات والتسوية الرقمية الخاضعة للتنظيم، وذلك وفقًا لإعلان صدر يوم الخميس.
وقال المدير المالي للمجموعة، Ivan Wong: “لقد أكد السوق بقوة سلامة الموقع الاستراتيجي لمجموعة OSL في مجال العملات المستقرة والمدفوعات”، مضيفًا أن “جولة التمويل هذه ستتيح لنا استقبال المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين وطويلي الأجل الذين يتشاركون الرؤية نفسها”.
وسيُستخدم التمويل الجديد في عمليات الاستحواذ، والتوسع الدولي في مجالي المدفوعات والعملات المستقرة، إلى جانب زيادة الاستثمار في تطوير المنتجات والبنية التحتية التقنية. كما سيُخصَّص جزء من العائدات لرأس المال التشغيلي العام، مع سعي OSL إلى توسيع عملياتها عبر ولايات قضائية متعددة.
جمع قياسي بقيمة 300 مليون دولار
في يوليو 2025، جمعت OSL تمويلًا بالأسهم بقيمة 300 مليون دولار، وهو ما كان أكبر عملية جمع تمويل مُعلنة علنًا في قطاع العملات الرقمية في آسيا في ذلك الوقت.
وتشغّل OSL منصات مرخّصة تقدم خدمات التداول خارج المنصة (OTC)، وحفظ الأصول الرقمية، وإدارة الثروات المُرمَّزة، وتخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.
وفي عام 2025، اتجهت المجموعة أيضًا إلى ترسيخ موقعها كلاعب متوافق تنظيميًا وموجّه للمؤسسات في مجال المدفوعات الرقمية، حيث أتمّت الاستحواذ على Banxa وأطلقت منصة OSL BizPay للمدفوعات بين الشركات، والمصممة لخدمة العملاء من الشركات والمؤسسات. كما أطلقت الشركة عملتها المستقرة المدعومة بالدولار الأميركي USDGO.
تنامي الاهتمام العالمي بالعملات المستقرة
يأتي هذا التمويل الجديد في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بالعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية.
وكانت Cointelegraph قد أفادت يوم الخميس بأن شركة Universal Digital، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، أطلقت عملة USDU، وهي أول عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأميركي تُسجَّل لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب لوائح خدمات توكنات الدفع.
وفي يوم الثلاثاء، أطلقت Tether أيضًا عملة USAt، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي ومصممة خصيصًا للسوق الأميركية. وتصدر USAt عن بنك أنكوراج الرقمي، وتُسوَّق بوصفها عملة مستقرة خاضعة للتنظيم الفيدرالي ومتوافقة مع قانون GENIUS الأميركي، وقد أُطلقت بإمداد أولي قدره 10 ملايين دولار على شبكة إيثيريوم، وأُدرجت عبر منصات رئيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة OSL تجمع 200 مليون دولار لتوسيع أعمال العملات المستقرة والمدفوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.