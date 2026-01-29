محمد بن راشد يستقبل الرئيس الإيطالي ويؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، في قصر زعبيل، فخامة سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس الضيف، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، في ضوء رؤية قيادتي البلدين القائمة على تعزيز الشراكة البناءة، وتبادل الخبرات بما يخدم تطلعات الشعبين نحو مزيد من التقدم والازدهار. وأكد سموه أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، مشيراً إلى ما تتمتع به دولة الإمارات وإيطاليا من فرص واسعة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية ودفعها نحو آفاق أرحب من التعاون المثمر. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية الحوار والتعاون الدولي في دعم الاستقرار والسلام وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، أعرب فخامة رئيس جمهورية إيطاليا عن تقديره لما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور متواصل، وما تحظى به من شراكة استراتيجية راسخة تقوم على الثقة المتبادلة والعمل المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز مسارات التنمية والازدهار، كما أشاد فخامته بالإنجازات التنموية والاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة بين الجانبين. حضر اللقاء سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا.