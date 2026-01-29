تغطية مباشرة: الأهلي في مهمة تنزانيا.. لغز اختفاء إمام عاشور وحقيقة عروض بن رمضان وضربة الدفاع الموجعة

أهلاً بكم في التغطية الحية والمباشرة لقلعة البطولات.. هنا كورة 365 ننقل لكم كل مستجدات النادي الأهلي المصري لحظة بلحظة. من كواليس رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، إلى أسرار الميركاتو الشتوي الشائك، وصدمات الإصابات التي تطارد كتيبة ييس توروب. لا تذهبوا بعيداً، فنحن هنا لنضعكم في قلب الحدث.

الأهلي فوق صفيح ساخن.. صراع الإفارقة وألغاز “الميركاتو” وقائمة الإصابات

يعيش النادي الأهلي حالة من الطوارئ القصوى على كافة الأصعدة؛ فبينما تحلق طائرة الفريق في الأجواء الإفريقية، تشتعل المكاتب الإدارية في “الجزيرة” بملفات لا تقل سخونة عن مواجهات الملعب. إليكم رصداً دقيقاً لآخر المستجدات:

بعثة الأهلي في دار السلام: تحدي الرطوبة و”فخ” يانج أفريكانز

وصلت بعثة المارد الأحمر إلى تنزانيا وسط استقبال جماهيري حافل، لكن المدرب الدنماركي ييس توروب بدأ فوراً في فرض حالة من التركيز الشديد.

خطة المواجهة : تشير التدريبات الأخيرة إلى أن توروب ينوي الاعتماد على “التأمين الثلاثي” في وسط الملعب لامتصاص الحماس التنزاني المتوقع، مع استغلال سرعات وسام أبو علي في المرتدات.

غياب إمام عاشور: لا يزال غياب “العقل المفكر” للوسط يلقي بظلاله، حيث يعمل الجهاز الفني على تجهيز محمد علي بن رمضان للقيام بالدور المزدوج بين الدفاع والهجوم.

ملف بن رمضان: الدوري الليبي يطرق الأبواب والإدارة تتحفظ

تطورت الأنباء بخصوص العرض الليبي للدولي التونسي بشكل متسارع.

آخر المستجدات: تفيد مصادرنا أن نادي أهلي طرابلس رفع عرضه المالي ليصل إلى رقم يصعب رفضه، إلا أن لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة مختار مختار، وضعت “فيتو” مؤقتاً لحين العودة من تنزانيا، خشية اهتزاز استقرار الفريق في مرحلة مفصلية من الموسم.

مستشفى الأهلي: صدمة في الخط الخلفي

تلقى الجهاز الفني ضربة موجعة بتأكد غياب ياسر إبراهيم عن التدريبات الجماعية الأخيرة بسبب شكوى من آلام في العضلة الضامة، مما يضع رامي ربيعة وأشرف داري (العائد بحذر) أمام مسؤولية جسيمة لتأمين العمق الدفاعي أمام المهاجمين الأفارقة المتميزين بالقوة البدنية.

ملامح التشكيل المتوقع لموقعة السبت

من المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل يغلب عليه الطابع المتوازن:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري (أو يوسف أيمن)، محمد هاني.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، بن رمضان.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي.