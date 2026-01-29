سعر سهم أكوا باور (2082) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 29-01-2026

ارتفع سعر سهم شركة المصانع الكبرى للتعدين (1322) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 110.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه حرية أكبر لتسجيل المزيد من المكاسب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 110.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 119.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد