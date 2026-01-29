هل يُعيد البيتكوين سيناريو السوق الهابط القاسي لعام 2014 في 2026؟

رغم أن أداء البيتكوين في السوق الهابطة الحالية يبدو أفضل من الدورات السابقة إلا أن المحللين يحذرون من أن الهبوط الأعمق قد يحدث لاحقا خلال 2026.

حتى الآن، تراجع سعر البيتكوين بنحو 32% من قمته التاريخية التي تجاوزت 126,000 دولار والمسجلة في أوائل أكتوبر 2025.

في المقابل، كانت الخسائر في المرحلة نفسها من دورات سابقة أكبر، إذ تراوحت بين 43% و66% خلال أعوام 2014 و2018 و2022، ما يعكس أن هذا الهبوط كان أقل حدّة حتى اللحظة.

لكن هذا التفوق النسبي قد لا يستمر.

فالدورات الماضية شهدت أيضا فترات استقرار قبل هبوط حاد قرب النهاية.

يرى المحلل “CryptoCon” أن المسارات قد تختلف في البداية، لكنها تميل إلى التقارب لاحقا قبل الوصول إلى القاع النهائي.

وبناء على هذا النمط، يشير الرسم البياني إلى احتمال حدوث نقطة تقارب في سبتمبر 2026، قد يتجه فيها السعر نحو 35,000 دولار، وهي المنطقة التي بدأت عندها المراحل الأخيرة من الهبوط في الدورات السابقة.

ويؤكد “CryptoCon” أن الهبوط الأخير هو الأكثر أهمية، معتبرا هذه المرحلة مفصلية في مسار السوق الهابط.

وإذا تكرر السيناريو التاريخي، فقد يتراوح القاع بين 28,000 و17,000 دولار خلال أكتوبر ونوفمبر 2026.

ويتماشى ذلك أيضا مع نظرية دورات انقسام مكافأة تعدين البيتكوين (Halving Cycles Theory) التي تتوقع تشكل القاع بين نوفمبر 2026 ويناير 2027.

على صعيد حركة السعر الأخيرة، يُتداول البيتكوين قرب 88,000 دولار مع حجم تداول يومي يتجاوز 49 مليار دولار.

وخلال 24 ساعة انخفض السعر 1.5%، بينما تراجع بنحو 2.5% خلال أسبوع وفق بيانات “CoinGecko”.

في المقابل، تتباين الإشارات بين المحللين.

فبعضهم يتوقع تصحيح قريب؛ إذ كتب المحلل “Chiefy”:

إذا كانت دورة الأربع سنوات لا تزال فعّالة، فسيهبط سعر البيتكوين إلى 30,000 دولار في فبراير.

بينما يركز آخرون على مؤشرات طويلة الأجل؛ حيث أشار المحلل “Kapoor Kshitiz” إلى أن “تكلفة احتياطي بينانس” ارتفعت إلى 62,000 دولار، وهو مستوى لعب دور القاع في مراحل هابطة سابقة، ولم يعد البيتكوين لاختباره منذ الموافقة على صناديق ETF.

أما بيانات الشبكة (On-chain)، فتُظهر أن نسبة البيتكوين المحتفظ به بخسارة بدأت ترتفع مجددا، وهو سلوك ظهر مبكرا في أسواق هابطة سابقة.

اقرأ أيضا:

المزيد من العملات الرقمية المستقرة: شركة فيديليتي تطلق عملتها المستقرة الجديدة (FIDD)

شركة “Bitmine” تعزز رهانها على الإيثيريوم بشراء المزيد وتحصيصه

