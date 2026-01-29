العثور على الممثلة السورية هدى شعراوي مقتولة في منزلها… والتحقيقات مستمرة لكشف الملابسات

دبي - فريق التحرير: خيّم الحزن على الوسط الفني السوري، اليوم الخميس، مع إعلان وفاة الممثلة السورية القديرة هدى شعراوي داخل منزلها في قلب العاصمة دمشق، عن عمر ناهز ٨٧ عاماً، وسط معلومات أولية تشير إلى أنّ الوفاة لم تكن طبيعية.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، عُثر على الفنانة الراحلة مقتولة داخل منزلها، في ظروف وُصفت بـ”الغامضة”، فيما رجّحت مصادر أنّ العاملة المنزلية هي المشتبه الرئيسي في القضية، بعد أن أقدمت على ارتكاب الجريمة ثم فرت إلى جهة مجهولة.

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة “الوطن” السورية بأن قوى الأمن الداخلي باشرت تحقيقاً رسمياً لكشف ملابسات الحادثة، في وقت لم يصدر فيه بيان أمني نهائي يوضح تفاصيل ما جرى، مع التأكيد أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وتُعدّ هدى شعراوي من الأسماء البارزة في الدراما السورية، وارتبط اسمها بشكل خاص بأعمال البيئة الشامية، حيث تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.

وكان دورها الأشهر في مسلسل “باب الحارة” بشخصية “الداية أم ذكي”، إلى جانب مشاركاتها في أعمال معروفة مثل: أيام شامية، عيلة ٧ نجوم، قلة ذوق وكترة غلبة وغيرها.

رحيل هدى شعراوي بهذه الطريقة الصادمة أعاد فتح النقاش حول أمن الفنانين الكبار، وترك تساؤلات مفتوحة بانتظار ما ستكشفه نتائج التحقيقات الرسمية.