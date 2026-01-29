عاجل: مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ جلسة مناقشة وتعديل مشروع قانون هيكل سوق العملات الرقمية المنتظر

يبدأ مشرّعون أميركيون صباح الخميس جلسة حاسمة لمناقشة وتعديل مشروع قانون طال انتظاره لتنظيم هيكل سوق العملات الرقمية، في خطوة مفصلية ضمن مساعي الكونغرس لوضع قواعد أوضح لأسواق الأصول الرقمية.

ويأتي مشروع القانون بعد أشهر من العمل، في أعقاب ضغوط متواصلة من قطاع العملات الرقمية وبعض المشرّعين للانتقال من نهج تنظيمي قائم على الإنفاذ والعقوبات إلى إطار تشريعي أكثر وضوحًا. وقد تعطي جلسة اليوم مؤشرات مهمة حول مستوى الدعم الحزبي المشترك المتبقي، وكذلك البنود التي قد تواجه اعتراضات مع احتدام النقاش حول الإطار المستقبلي لأسواق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وسيتابع هذا البث المباشر أبرز اللحظات وردود الفعل مع تطور جلسة المناقشة.29 يناير | 3:37 مساءً (UTC)

رئيس اللجنة بوزمان وعضوة الترتيب كلوبوشار يقدمان كلمات افتتاحية

ألقى رئيس اللجنة John Boozman وعضوة الترتيب Amy Klobuchar كلمات افتتاحية أمام المشرّعين، وذلك قبل البدء في النظر بتعديلات مشروع القانون يوم الخميس.

رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، جون بوزمان، يتحدث خلال جلسة المناقشة. المصدر: لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يصوّت أعضاء لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ على 11 تعديلًا

ويُعرف مشروع قانون هيكل سوق الأصول الرقمية داخل لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ باسم “قانون الوسطاء في السلع الرقمية”. ومن المقرر مناقشته في إطار التصويت على تعديلات تتعلق بالقيادة داخل لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC)، وأخلاقيات العمل، والتدخلات الأجنبية في الأسواق الأميركية. وعلى الرغم من إدراج تعديل مقترح من السيناتور روجر مارشال، يتعلق برسوم تمرير بطاقات الائتمان، ضمن جدول أعمال اللجنة، أشارت تقارير إلى أنه لن يدفع باتجاه إدراج هذا البند ضمن مشروع القانون.

هذه قصة قيد التطور، وسيتم إضافة المزيد من المعلومات فور توفرها. 29 يناير | 3:32 مساءً (UTC)