انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي يؤكد للسفير الأمريكي أهمية تقدير خصوصية القرار العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوشوا هاريس، حيث جرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية، وحراك القوى الوطنية باتجاه تشكيل بقية الرئاسات، إضافة إلى مناقشة رؤية الإطار التنسيقي لمسار الحكومة القادمة".



وشدد الشيخ حمودي على "أهمية تقدير خصوصية القرار العراقي، ومسؤولية القوى الوطنية في رسم ملامح مستقبل البلاد، بما يعزز الاستقرار الداخلي ويسهم في استقرار المنطقة عموماً"، منوهاً إلى "ضرورة تفهم الجانبين العراقي والأمريكي لبعضهما البعض، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

