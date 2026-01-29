Messari: تعافي DePIN وتحولها إلى قطاع مهمل بقيمة 10 مليارات دولار

تام شمس - الخميس 29 يناير 2026 05:58 مساءً - رغم أن كثيرًا من المستثمرين اعتبروا شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) قطاعًا منتهيًا، يشير تقرير جديد بعنوان “حالة DePIN 2025” صادر عن Messari وبالتعاون مع Escape Velocity إلى أن هذا القطاع واصل نموه بهدوء، ليصل إلى سوق بقيمة 10 مليارات دولار، محققًا إيرادات على السلسلة بلغت 72 مليون دولار خلال العام الماضي وحده.

وبحسب التقرير، تراجعت توكنات DePIN المنتمية إلى “دفعة 2018–2022” بنسبة حادة تتراوح بين 94% و99% مقارنة بذروتها التاريخية. ومع ذلك، باتت المشاريع الرائدة اليوم تسجل إيرادات دورية قابلة للتحقق، ويتم تداولها عند مضاعفات تتراوح بين 10 و25 مرة من الإيرادات، وهي مستويات تصفها Messari بأنها أقل من القيمة العادلة قياسًا بمعدلات النمو.

وأوضحت Messari أن هذا التحول يعكس انتقال القطاع من نماذج نمو مدفوعة بالإعانات إلى شبكات تحقق إيرادات من الاستخدام الفعلي في العالم الحقيقي، لا سيما في مجالات مثل النطاق الترددي والحوسبة والطاقة وبيانات الاستشعار.

من جانبه، قال ماركوس ليفين، الشريك المؤسس لمشروع XYO الذي تأسس عام 2018، في تصريح لـ Cointelegraph إن الإيرادات باتت أكثر أهمية من سعر التوكن في قطاع DePIN، مضيفًا أنه مع نضوج السوق “بدأت التقييمات تعكس نشاطًا اقتصاديًا حقيقيًا يصمد حتى عندما تكون أسعار التوكنات مستقرة”.

فئة DePIN 2018–2022. المصدر: Messari

DePIN: من الضجة إلى الإيرادات

يقارن معدّو التقرير بين “DePIN 2021” و”DePIN 2025”، مشيرين إلى أن الدورات المبكرة كانت تهيمن عليها شبكات ما قبل تحقيق الإيرادات، مع تضخم مرتفع في المعروض، وقيود على الطلب، وتقييمات تقودها المضاربات الفردية.

أما قادة اليوم، فيحققون إيرادات على السلسلة، ويتمتعون بتضخم محدود أو معدوم في المعروض، ويقود نموهم عامل المنفعة وتخفيض التكاليف بدلًا من الاعتماد على الإعانات.

وأوضح ليفين أن قطاع DePIN “يختلف جذريًا” عن بقية صناعة العملات الرقمية، لأنه يوفر “منفعة حقيقية لمستخدمين فعليين”. وأضاف أن مؤشرات النجاح تظهر “أولًا في الاستخدام والتدفقات النقدية، وليس في تحركات الأسعار المضاربية”.

قادة DePIN وفق Messari

يسلط مؤشر قادة DePIN الصادر عن Messari الضوء على 15 مشروعًا في مجالات النطاق الترددي والحوسبة والطاقة وشبكات الاستشعار، تستوفي معايير محددة، من بينها تحقيق ما لا يقل عن 500 ألف دولار من الإيرادات السنوية المتكررة، وجمع تمويل لا يقل عن 30 مليون دولار.

ومن أبرز نتائج التقرير أن نمو إيرادات DePIN أثبت مرونة أعلى مقارنة بقطاع التمويل اللامركزي (DeFi) وشبكات الطبقة الأولى خلال السوق الهابطة الحالية.

فعلى الرغم من تراجع أسعار توكنات DePIN مثل Helium المُرمز (HNT) وGEODNET المُرمز (GEOD) بنسبة 77% و41% على التوالي بين ديسمبر 2024 وديسمبر 2025، ارتفعت إيراداتهما على السلسلة بنحو ثمانية أضعاف و1.7 مرة خلال الفترة نفسها، مقابل تراجعات حادة في إيرادات أبرز بروتوكولات DeFi وسلاسل العقود الذكية.

نمو DePIN أكثر مرونة مقارنة بـ DeFi وسلاسل الطبقة الأولى. المصدر: Messari

وقال ليفين إن “الفارق الحاسم” بين قطاعات DePIN المختلفة يتمثل في “قدرة الشبكة على تحقيق إيرادات من عملاء حقيقيين دون الاعتماد المستمر على الحوافز”. وأضاف أن DePIN “غير مرتبطة اقتصاديًا بسوق واحدة”، مشيرًا إلى أن بعض المجالات مثل تحديد المواقع والخرائط والروبوتات بدأت تُظهر حالات استخدام متكررة، في حين تظل مجالات أخرى “مقيدة أكثر بالتنظيم والمنافسة”.

InfraFi وبروز تجارة البنية التحتية في DePIN

شهد العام الماضي أعلى مستوى تمويل على الإطلاق لقطاع DePIN، حيث جُمِع نحو مليار دولار، ارتفاعًا من 698 مليون دولار في 2024، وبفارق كبير عن الدورات السابقة.

ويسلط التقرير الضوء على مفهوم “InfraFi” بوصفه نموذجًا ناشئًا يجمع بين DePIN وDeFi، حيث يمول حاملو العملات المستقرة بنى تحتية حقيقية ويحققون عوائد من تلك الأصول.

ويذكر التقرير مشاريع مثل USDai وDaylight وDawn كأمثلة مبكرة على InfraFi في مجالات الحوسبة والطاقة والنطاق الترددي، مع نمو USDai إلى نحو 685 مليون دولار من ودائع المستخدمين المخصصة لتمويل أساطيل وحدات معالجة الرسومات.

وترى Messari أن أفضل توكنات DePIN باتت تشبه شركات بنية تحتية من الجيل التالي في مجالات النطاق الترددي والتخزين والحوسبة والاستشعار، لكنها لا تزال تتداول عند أسعار “تعكس افتراضات ضعيفة للغاية حول فرص بقائها، فضلًا عن نجاحها”.

وفي الختام، قال ليفين إن الشبكات التي “ستحقق أكبر استفادة” هي تلك التي “تستطيع تلبية طلبات المؤسسات وقطاعات الذكاء الاصطناعي بكفاءة وموثوقية”.