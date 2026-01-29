هديّة كريستيانو رونالدو الفاخرة لجورجينا في عيد ميلادها… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: تُعدّ علاقة كريستيانو رونالدو بجورجيناجرودريغيز من أشهر العلاقات في عالم كرة القدم. فقد تعارفا عندما كانت جورجينا تعمل في متجر بمدريد، ومنذ ذلك الحين لم يغِب رونالدو عن حياتها. وبعد ثمانية أعوام من العلاقة وأطفال جمعوهما، اعتاد النجم البرتغاليّ تقديم مختلف أنواع الهدايا لشريكة حياته، إلّا أن هديته الأخيرة في عيد ميلادها فاجأت الجميع.

وأتمّت جورجينا عامها الـثّاني والثّلاثين، وكشفت عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ عن الهديّة الفاخرة الّتي تلقّتها من كريستيانو رونالدو، إذ نشرت صورة عبر حسابها على إنستغرام، أظهرت فيها الهديّة التي لفتت أنظار الملايين من متابعيها.

هديّة كريستيانو رونالدو الفاخرة لجورجينا في عيد ميلادها.

أشركت العارضة والمؤثّرة، يوم الثّلاثاء، متابعيها الـاثنين والسّبعين مليونًا بصورة الهدية اللافتة الّتي قدّمها لها النّجم البرتغالي، وهي ساعة Rolex Lady-Datejust حصريّة، تُقدّر قيمتها بحوالي ٤٥ ألف جنيه إسترليني (أكثر من ٥٧ ألف دولار).

ويتميّز هذا الإكسسوار الفاخر بميناء متدرّج باللون الأحمر، وإطار مرصّع بالألماس، وسوار ذهبيّ أنيق. وتنضمّ هذه القطعة إلى مجموعة جورجينا الخاصّة، التي تُقدَّر قيمتها بنحو ٢.٤ ملايين دولار، وتضمّ ساعات فاخرة من علامات عالميّة مثل Cartier وRichard Mille.

كما سبق أن كشف كريستيانو رونالدو عن تفاصيل لحظة طلبه الزّواج من جورجينا، مقدّمًا لها خاتمًا تُقدّر قيمته بنحو ٢.٦ ملايين جنيه إسترليني، وقال:

“كانت بناتي نائمات، وعندما هممت بتقديم الخاتم لجورجينا، دخل أبنائي وقالوا: يا أبي، ستعطي الخاتم لأمّي وستطلب منها الزّواج. كانت لحظة مثاليّة”.

واعترف رونالدو رغم أنّه لا يعتبر نفسه شخصًا رومنسيًّا بطبيعته، إلّا أنّ الدّموع ملأت عينيه في تلك اللحظة.