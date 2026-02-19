الفاتيكان يعلن عدم مشاركته في مجلس السلام برئاسة ترامب

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الكاردينال بيترو بارولين، كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، إن الفاتيكان لن يشارك في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفا أن الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات يجب أن تديرها الأمم المتحدة.

وكان البابا ليو، وهو أول بابا أميركي للفاتيكان، قد تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس في كانون الثاني/يناير.

وفي 7 فبراير/ شباط الجاري أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع لقادة "مجلس السلام" في 19 من ذات الشهر، في إطار دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ب غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين أن الاجتماع المرتقب سيكون أول لقاء رسمي للمجلس، وسيتضمن مؤتمرا للمانحين مخصصا لإعادة إعمار غزة.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني، أعلن ترامب تأسيس "مجلس السلام"، وهو مرتبط بخطة طرحها لقطاع غزة، واعتمده مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

المصدر : وكالات