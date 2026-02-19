تأهب إسرائيلي بالقدس وتعزيزات عسكرية بالضفة مطلع رمضان

القاهرة - كتب محمد نسيم - تصعّد إسرائيل التوتر الأمني في الضفة الغربية و القدس مع بداية شهر رمضان اليوم الاربعاء 18 فبراير 2026 ، وحشدت قوات كبيرة من الشرطة في القدس المحتلة وخاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، ونقلت قوات من "لواء الكوماندوز" إلى الضفة، وعززت قوات جيشها في مناطق خط التماس.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن "خطة العمل متشددة والاستعدادات هي لمواجهة سيناريو متطرف. وسينتشر في هذه المرحلة آلاف أفراد الشرطة وحرس الحدود في أنحاء المدينة، وخاصة عند بوابات البلدة القديمة والشوارع المركزية وحول جبل الهيكل"، حسبما نفلت عنهم الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

وفرضت إسرائيل قيودا على دخول مصلين من الضفة الغربية إلى القدس والتوجه إلى المسجد الأقصى، وخاصة في أيام الجمعة، بحيث سيسمح فقط لعشرة آلاف امرأة من الضفة فوق سن 50 عاما ولعشرة آلاف رجل فوق سن ستين عاما بالتوجه إلى القدس والصلاة في المسجد الأقصى.

وذكرت "كان" أنه في موازاة ذلك، "عززت قوات الأمن الإسرائيلية المبادرة إلى عمليات عسكرية، بينها اعتقالات بشبهة التحريض، وتشديد الرقابة على الشبكات الاجتماعية لرصد دعوات لاستخدام العنف أو محاولات لتنظيم تجمعات غير عادية".

وركزت الشرطة الإسرائيلية قوات لمنع فلسطينيين من الضفة من الدخول إلى القدس، بادعاء أنهم لا يحملون تصاريح دخول، وتم في الأسبوع الأخير نصب حواجز عسكرية لهذا الغرض وخاصة في شمال القدس، وفي موازاة ذلك عزز الجيش الإسرائيلي قواته في منطقة خط التماس بين الضفة والقدس "بهدف لجم محاولات تنفيذ عمليات"، حسب "كان".

وأشارت "كان" إلى أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وخاصة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، ستكون الموضوع الأكثر تهديدا لاشتعال الوضع في الأراضي المحتلة، وأنه في السنوات الماضية تم فرض قيود على هذه الاقتحامات، لكن هذا العام لم يتخذ قرار حول السياسة التي ستتبع بهذا الخصوص.

في هذه الأثناء، قوات الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار في شمال إسرائيل وفي المنطقة على إثر التهديدات بمهاجمة إيران، فيما تستعد إسرائيل لتصعيد في هذه الحلبة.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي سرّع استعداداته لاحتمال شن هجوم أميركي في إيران ولاحتمال انضمام إسرائيل إلى هجوم كهذا.

