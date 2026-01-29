بالصور- نيكي ميناج تُعلن انحيازها الكامل لدونالد ترامب … والرّئيس يُعجب بأظافرها

دبي - فريق التحرير: تخيّل المشهد في قمّة Trump Accounts Summit: أضواء ساطعة، تصفيق يملأ القاعة، ونيكي ميناج تسير بثقة إلى جانب دونالد ترامب، يدًا بيد، فيما تلتقط الكاميرات كلّ لحظة من هذا الظّهور العلنيّ الّذي عكس تقاربًا لافتًا بين الطّرفين.

وانضمّت ميناج إلى ترامب ونجم برنامج Shark Tank كيفن أوليري، يوم الأربعاء، إذ حظيت بتصفيق الحضور، فيما رحّب بها رئيس الولايات المتّحدة خلال السّهرة الّتي أُقيمت في السّابع والعشرين من كانون الثّاني/يناير.

النّجمة الّتي لُقّبت على نطاق واسع بـ«ملكة الرّاب» منذ إطلاق ألبومها Pink Friday عام 2010، أكّدت أنّ الانتقادات الّتي تتعرّض لها لا تزيدها إلّا دعمًا لترامب، مشدّدة على أنّها لا تتردّد في إعلان موقفها العلنيّ إلى جانبه.

وقالت ميناج: “لا أعرف ماذا أقول، لكن ما أستطيع قوله هو أنّني على الأرجح المعجبة الأولى بالرّئيس.

وهذا لن يتغيّر. كلّ هذا الكره أو ما يقوله النّاس لا يؤثّر فيّ إطلاقًا، بل على العكس، يدفعني لدعمه أكثر، وسيحفّزنا جميعًا على دعمه أكثر.

لن نسمح لهم بالاستمرار في التّنمّر عليه أو حملات التّشويه. هذا لن ينجح. لديه قوة كبيرة خلفه، والله يحميه. آمين”.

من جهته، توجّه أوليري بالشّكر إلى ترامب قبل أن يعود الرّئيس إلى المنصّة، في مشهد جمع بين السّياسة والنّجومية والاستعراض بشكل لافت.

من جانبه، أشار الرّئيس دونالد ترامب إلى أنّه يعتزم إطالة أظافره لتشبه أظافر نيكي ميناج الّتي تعتبر نفسها المعجبة الأولى به. وقال ترامب، “قلتُ إنّني سأطيل أظافري لأنّي أحبها. سأطيلها”.

ويعود انخراط ميناج السّياسي إلى الولاية الثّانية لترامب، إذ شاركت في مهرجانات AmericaFest التّابعة لمنظمة Turning Point USA، إلى

جانب دعمها العلنيّ له عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ. ورغم أنّها كانت قد دعمت سابقًا مرشّحين ديمقراطيّين، فإن مواقفها الأخيرة تعكس اصطفافها الواضح مع قيادات الحزب الجمهوريّ.