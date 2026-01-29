المزيد من العملات الرقمية المستقرة: شركة فيديليتي تطلق عملتها المستقرة الجديدة (FIDD)

من بين أبرز القطاعات في سوق الكريبتو التي لاقت رواجا ونجاحا مشاريع العملات الرقمية المستقرة وخاصة القديمة منها أي التي دخلت السوق بشكل مبكر مثل شركة التيثر و Circle التي تيسطران على نسبة كبيرة من القيمة الاجمالية المقدرة ب312 مليار دولار.

مؤخرا قررت شركة “فيديليتي” دخول المنافسة من خلال عملة رقمية مستقرة جديدة تستند على الدولار وقائمة على بلوكشين الايثيريوم.

جدير بالذكر أن الايثيريوم تعد الشبكة رقم واحد للعملات الرقمية المستقرة تليها ترون وسولانا.

العملة سيشرف عليها “Fidelity Digital Assets” و “National Association” (بنك ائتماني وطني)، حصل على موافقة مشروطة للعمل من OCC في ديسمبر حسب تقرير “بلومبيرغ”.

ومن غير المرجح أن تنافس “فيديليتي” USDT مباشرة؛ وقد يكون استخدام FIDD أقرب لاحتياج المؤسسات، وتجدر الاشارة إلى أن لشركة “فيديليتي” أكثر من 50 مليون عميل وأكثر من 15 تريليون أصول تحت الإدارة.

