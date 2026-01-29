سعر سهم التعاونية (8010) يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 29-01-2026

ارتفع سعر سهم شركة المواساة للخدمات الطبية (4002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مستفيداً من تخطيه في وقت سابق لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص من ضغطه السلبي بالإضافة إلى نجاحه في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، لينجح السهم بدوره باختراق مستوى المقاومة المحوري 69.25 ريال، تلك المقاومة التي تمثل عنق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم في الفترة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 69.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 73.50 ريال كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد