ترقب عالمي لقرعة “الملحق” في دوري أبطال أوروبا 2026: الموعد والنظام والخصوم المحتملين

أُسدل الستار مساء أمس الأربعاء على واحدة من أكثر الجولات إثارة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، حيث حسمت الثمانية الكبار مقاعدها المباشرة في ثمن النهائي، بينما تترقب 16 منصة كروية أخرى ما ستسفر عنه “قرعة الملحق” لتحديد بقية المتأهلين.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن مراسم القرعة ستقام في مقر الاتحاد بمدينة نيون السويسرية وفق المواعيد التالية:

التاريخ: غداً، الجمعة 30 يناير 2026.

التوقيت: الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: ستُبث القرعة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لليويفا.

نظام القرعة: كيف يتم اختيار المواجهات؟

وفقاً للائحة البطولة الجديدة، لا تُجرى القرعة بشكل عشوائي كامل، بل تعتمد على مراكز الفرق في جدول الترتيب النهائي لمرحلة الدوري:

الفرق المصنفة: وهي الأندية التي احتلت المراكز من التاسع إلى السادس عشر.

الفرق غير المصنفة: وهي الأندية التي احتلت المراكز من السابع عشر إلى الرابع والعشرين.

آلية الصدام:

يواجه أصحاب المراكز (9 و10) فريقين من أصحاب المركزين (23 و24).

يواجه أصحاب المراكز (11 و12) فريقين من أصحاب المركزين (21 و22).

أفضلية الأرض: تقام مباريات الإياب (الحسم) على ملاعب الفرق المصنفة (المراكز من 9 إلى 16).

ملاحظة: يمكن أن يلتقي فريقان من نفس الدولة في هذا الدور، كما يمكن أن تتكرر مواجهة حدثت بالفعل في مرحلة الدوري.

الأندية المعنية بقرعة الملحق

تضم القائمة أسماءً ثقيلة تجعل من هذا الملحق “بطولة مصغرة” قائمة بذاتها، وأبرزها:

أجندة المباريات الإقصائية

بعد سحب القرعة غداً، سيبدأ التحضير للمواجهات الميدانية وفق الجدول الزمني التالي:

مباريات الذهاب: 17 و18 فبراير 2026.

مباريات الإياب: 24 و25 فبراير 2026.

قرعة دور الـ16: الجمعة 27 فبراير 2026، حيث ستنضم الفرق الثمانية المتأهلة من الملحق إلى الثمانية الكبار الذين حسموا تأهلهم مسبقاً (أمثال ليفربول، أرسنال، وبرشلونة).

هذا النظام الجديد يمنح الفرق التي تعثرت في البداية -مثل ريال مدريد وباريس- فرصة ثانية للحياة، لكنه يضعها تحت ضغط مباريات “خروج المغلوب” مبكراً جداً في الموسم. غداً، ستتحدد المسارات وتشتعل الحسابات.