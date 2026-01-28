Bitwise: على العملات الرقمية أن تصبح “لا غنى عنها” إذا فشل مشروع قانون هيكلة السوق الأميركي

قال مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise، إن قطاع العملات الرقمية سيحتاج إلى الاندماج بعمق في الحياة اليومية داخل الولايات المتحدة إذا فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية، محذرًا من أن تغيير الإدارة قد يؤدي إلى تراجع كبير في القطاع.

وأوضح هوغان في مذكرة صدرت يوم الاثنين أن التشريع الجاري بحثه في مجلس الشيوخ، والذي يهدف إلى توضيح كيفية إشراف الجهات التنظيمية على العملات الرقمية، “سيُرسّخ البيئة التنظيمية الداعمة للعملات الرقمية الحالية في نص القانون”.

وأضاف أنه في حال فشل المشروع، فإن إدارة مستقبلية “قد تتراجع عن الدفع المؤيد للعملات الرقمية”، ما يمنح القطاع مهلة حتى نهاية ولاية الرئيس Donald Trump في عام 2029 “لجعل العملات الرقمية جزءًا لا غنى عنه من حياة الأميركيين اليومية ومن النظام المالي التقليدي”.

وقال هوغان: “إذا كنا، بعد ثلاث سنوات، نستخدم العملات المستقرة على نطاق واسع ونتداول الأسهم المُرمّزة، فسنحصل على تشريعات إيجابية بغض النظر عمّن يتولى السلطة. أما إذا ظلّت العملات الرقمية تعمل على الهامش، فإن أي تغيير في واشنطن قد يشكّل انتكاسة كبيرة”.

وتعمل لجنتان في مجلس الشيوخ على دفع مشروع قانون هيكلة السوق قدمًا، بهدف توضيح أدوار كل منهيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع في تنظيم قطاع العملات الرقمية.

إلا أن جلسات المناقشة تعرّضت لتأجيلات متكررة، في ظل سعي لجنتي المصارف والزراعة إلى حشد دعم من الحزبين، مع مطالب بإدراج بنود تتعلق بالأخلاقيات وحظر عوائد العملات المستقرة، من بين أمور أخرى.

مساران مختلفان للسوق بحسب مصير القانون

قال هوغان إن مصير مشروع القانون سواء تم تمريره أو تعثر تقدّمه سيكون له “تأثير كبير على عوائد الأسعار على المدى القريب”. وأضاف: “النتيجة هي مساران مختلفان تمامًا للسوق: أحدهما سوق صاعدة مبكرة قائمة على توقعات قوية، والآخر سوق ‘الترقّب والانتظار’ حيث تصطدم أي حالة تفاؤل بطول أمد التعقيدات التنظيمية والشكوك”.

قال مات هوغان إن مصير مشروع قانون العملات الرقمية في مجلس الشيوخ، والذي أقرّه مجلس النواب ضمن قانون CLARITY، قد يضع قطاع العملات الرقمية على مسارات مختلفة. المصدر: Bitwise

وأشار إلى أنه إذا جرى تمرير نسخة “مرضيّة للصناعة”، فإن السوق “ستشهد ارتفاعًا حادًا”، إذ سيفترض المستثمرون أن نمو العملات المستقرة والترميز بات مضمونًا، وسيبدؤون بتسعير هذا المستقبل من الآن. أما إذا فشل المشروع، فسيعتمد نمو القطاع على التقدّم الواقعي في التبنّي.

وأضاف: “سيطالب المستثمرون العملات الرقمية بإثبات تبنّيها في العالم الحقيقي قبل مكافأة الأسعار، لأن غياب هذا التبنّي يعني أن القطاع قائم على أساس تنظيمي هش”.

ورغم ذلك، أعرب هوغان عن تفاؤله بإمكانية تمرير التشريع، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب “أوفت حتى الآن بوعودها الانتخابية تجاه قطاع العملات الرقمية”. وختم بالقول: “لكن إذا لم يُقرّ المشروع، فعلينا الاستعداد لمسار صعود أبطأ”.