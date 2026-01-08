تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 08-01-2026

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم المهم 1.1655، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يشكل ضغطاً مضاعفاً قد يقوده لتمديد خسائره على المدى القريب.