تراجع أسعار الصويا بفعل توقعات وفرة المعروض من أمريكا الجنوبية

تراجعت العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاغو، خلال تعاملات يوم الخميس، تحت ضغط المنافسة من الموردين العالميين، وعلى رأسهم البرازيل التي تتوقع حصادًا قياسيًا هذا العام.

وكانت الأسعار قد تلقت دعمًا في وقت سابق من استمرار مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي، إذ تُقدَّر إجمالي مشتريات بكين من المحصول الأمريكي الجديد بين 8.5 ملايين طن متري ونحو 10 ملايين أطنان، وفقًا لتقديرات متعاملين ومحللين.

غير أن التوقعات بمحصول وفير من فول الصويا في البرازيل ضغطت على الأسعار في شيكاغو. وقالت كلير آدامز، محللة السلع الزراعية في «بنديغو بنك أجريبيزنس»، إن أسعار فول الصويا لا تزال مقيدة بتوقعات الإنتاج الكبير في أمريكا الجنوبية.

وأضافت أنه رغم المبيعات الأمريكية للصين، فإن وفرة المعروض في البرازيل تحد من أي ارتفاعات قوية في الأسعار. وفي هذا السياق، قال سيرجيو مينديز، رئيس رابطة متداولي الحبوب «أنيك»، في مقابلة يوم الأربعاء، إن مبيعات فول الصويا الأمريكي إلى الصين ستؤثر جزئيًا على الطلب على المنتج البرازيلي من جانب أكبر مستورد عالميًا خلال العام الجاري.

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن ضربات روسية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق في إقليمين جنوب شرقي أوكرانيا.

كما أسهمت المخاوف الجوية في بعض مناطق الزراعة بالولايات المتحدة في دعم أسعار القمح، وفقًا للمحللة.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الزراعة الأمريكية، في 12 يناير، تقديراتها لمساحات زراعة القمح الشتوي في الولايات المتحدة، إلى جانب بيانات محصولي الذرة وفول الصويا للعام الماضي. وقال متعاملون إنهم يتوقعون أن تخفض الوزارة تقديراتها لمتوسط إنتاجية الذرة الأمريكية، بسبب الجفاف الذي شهدته المحاصيل في نهاية الموسم.

وفي الأرجنتين، أحد أكبر مصدري الغذاء عالميًا، توقعت بورصة الحبوب في روزاريو (BCR) حصادًا قياسيًا للذرة في موسم 2025/2026 يبلغ 61 مليون طن، إلى جانب إنتاج فول صويا يقدر بنحو 47 مليون طن.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.1% إلى 4.46 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.5% إلى 10.61 دولار للبوشل.

القمح

واستقرت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار عند 5.18 دولار للبوشل.