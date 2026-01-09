سعر سهم بنك المشرق (MASQ) وسط توقعات إيجابية – توقعات اليوم – 09-01-2026

عاود سعر سهم بنك المشرق (MASQ) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن فيا لمقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، وهو ما يشير إلى تراجع سريع لهذا الزخم السلبي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 253.00 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 270.00 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد