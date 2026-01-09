اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حاكم النيل الأزرق يقف على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية بالاقليم

العمدة - حاكم إقليم النيل الأزرق

وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم على مجمل الأوضاع الأمنية والإقتصادية والسياسية بالإقليم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الخميس بالعقيد أمن تاج السيد احمد تاج السيد مدير جهاز المخابرات العامة بالإقليم بالإنابة.

حيث قدم مدير المخابرات العامة بالإقليم تنويراً متكاملاً حول سير الاداء والانجازات والتحديات الماثلة على صعيد الأوضاع الأمنية على مستوى الإقليم، وتضمن التنوير الجهود الجارية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي والخدمي وتأمين إنسياب وإستقرار السلع الإستراتيجية والإحتياجات التنموية الى جانب مكافحة وإستئصال الأنشطة الهدامة بالإقليم.

من جهته ثمن الحاكم الادوار المتعاظمة لمنسوبي جهاز المخابرات العامة بالاقليم وتضحياتهم في سبيل دعم الأمن والإستقرار بصورة عامة وإسهامهم في دعم معركة الكرامة لدحر التمرد في كافة المحاور كافة وتطهير تراب الإقليم من دنس العملاء والخونة والجنجويد.

سونا

