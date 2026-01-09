تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 09-01-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الاخيرة، لينجح في تخطي مستوى المقاومة الرئيسي 4,500$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.