تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 09-01-2026

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعا خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى الدعم المهم 90,000$، ووسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المندى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، لينجح السعر بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها.