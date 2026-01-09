محمد بن راشد يشهد جانباً من فعاليات قمة المليار متابع

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من فعاليات قمة المليار متابع التي يشارك فيها 30 ألف صانع محتوى.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم جانباً من فعاليات قمة المليار متابع التي يشارك فيها 30 ألف صانع محتوى.. نرحب بهم في دولة الإمارات.. ونقول لهم.. صناعة المحتوى رسالة ومسؤولية.. صناعة نحرك بها مجتمعاتنا نحو الأفضل.. ونلهم من خلالها الأجيال.. ونصنع بها فرص الاقتصاد.. ونغير من خلالها مستقبلنا للأفضل».