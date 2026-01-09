تكنولوجيا: #CES2026 الكشف عن المكنسة الروبوتية Roborock Saros 20 Sonic بقوة شفط هائلة ونظام مسح متطور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واصلت شركة Roborock استعراض عضلاتها التقنية في معرض CES 2026 بالكشف عن مكنستها الروبوتية الرائدة الجديدة Roborock Saros 20 Sonic، والتي تأتي كخلفية لنموذج Saros 10 الذي أطلق العام الماضي، حاملة معها ترقيات جوهرية تضعها في قمة هرم المكانس الذكية.

أبرز ما يميز هذا الإصدار هو القوة الهائلة؛ حيث تصل قوة الشفط إلى 35,000 Pa، وهي زيادة ملموسة تتجاوز 50% مقارنة بقوة 22,000 Pa في إصدار Saros 10R السابق. ولضمان تنظيف مثالي، زودت الشركة الجهاز بفرشاة رئيسية من نوع DuoDivide Main Brush وفرشاة جانبية FlexiArm Arc Side Brush، وكلاهما مصمم بتقنيات تمنع تشابك الشعر. وفيما يخص نظام المسح، يعتمد الجهاز على تقنية الاهتزاز (vibrational mopping)، ولكن بضغط أكبر بمقدار 1.75 مرة (يصل ضغط لأسفل إلى 14N) وبسرعة 4,000 اهتزاز في الدقيقة. كما تتميز الممسحة بقابليتها للتمدد لتنظيف الزوايا بدقة، مع إمكانية فصل المماسح أو رفع الفرشاة الرئيسية تلقائياً حسب وضع التنظيف المختار.

على مستوى التصميم والحركة، قدمت الشركة ميزة AdaptiLift Chassis 3.0 الجديدة، التي تمكن الروبوت من تجاوز عتبات مزدوجة الطبقات بارتفاع (4.5+4 سم). ورغم هذه القدرات، حافظ الجهاز على نحافته بسماكة 7.98 سم فقط، مستفيداً من مستشعر الملاحة LDS القابل للسحب (retractable). وتأتي المكنسة مرفقة بقاعدة RockDock المتطورة، التي توفر غسلاً منفصلاً للممسحة بماء ساخن درجة حرارته 100°C، مع ميزات التنظيف الذاتي للقاعدة وتفريغ سلة الغبار من الروبوت.

من المقرر طرح Roborock Saros 20 Sonic في الأسواق بين شهري أبريل ويونيو 2026، وستتوفر باللونين الأبيض والأسود مع خيارات لنظام التزود بالماء وتصريفه (Refill and Drainage System). ورغم عدم الإعلان عن السعر الرسمي، يُشار إلى أن الجيل السابق تم إطلاقه بسعر 1,599.99 دولاراً.

المصدر: