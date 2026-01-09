شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يستقر قرب 91 ألف دولار مع ترقّب بيانات الوظائف الأمريكية والتركيز على التطورات الجيوسياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يقفز إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع

•المحكمة العليا قد تصدر قرار ضد رسوم ترامب الجمركية

•الأسواق في انتظار أدلة قوية حول مسار الفائدة الأمريكية

•المعدن الثمين بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي في 2026

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتحرك في المنطقة السلبية ، تحت ضغط القفزة الجديدة في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى احتمالات صدور قرار المحكمة العليا حول رسوم ترامب الجمركية.



وعلى الرغم من هذا التراجع ،غير أن المعدن الثمين"الذهب" في طريقه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في العام الجديد ،بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.55% إلى (4,453.01$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,477.86$) ، وسجلت أعلى مستوي عند ( 4,484.19$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بنسبة 0.5% ،في رابع مكسب في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.15% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أربعة أسابيع ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة شهد انتعاشًا غير متوقعًا في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على خلاف توقعات السوق.



تشير تلك البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي أنهى عام 2025 على أسس متينة ،الأمر الذي قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الوقت لدراسة الخطوة المستقبلية نحو إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.



وأدت تلك البيانات إلى تراجع احتمالات قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر.



الفائدة الأمريكية

•صرح ستيفن ميران، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي تنتهي ولايته في وقت لاحق من هذا الشهر، يوم الثلاثاء، أن هناك حاجة إلى خفض حاد في أسعار الفائدة الأمريكية للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد.



•وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، وهو عضو في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام:بأنه يرى خطرًا يتمثل في احتمال ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 86% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 14%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



•يصدر في وقت لاحق اليوم تقرير الوظائف الأمريكية لشهر ديسمبر ،والذي سيوفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأخير من العام المنصرم ، والذي ضرر كثيرًا من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



المحكمة العليا

قد تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكمًا في وقت لاحق من اليوم يحدد ما إذا كان بإمكان ترامب تفعيل قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية دون موافقة الكونغرس ،مما يُهدد ذلك بتقويض السياسة التجارية الأمريكية و إرباك مفاوضات استمرت لأشهر مع الدول الشريكة.



إذا صدر القرار ضد ترامب، فإن المديرين التنفيذيين للشركات ووسطاء الجمارك ومحامي التجارة سيدخلون فى معركة قانونية لاسترداد حوالي 150 مليار دولار من الحكومة الأمريكية مقابل الرسوم المدفوعة مسبقًا.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 2.8% ،على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي فى 2026 ،وسط طلب قوي على المعدن كملاذ آمن ،فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية ،خاصة بعد الضربة الأمريكية فى فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو".



توقعات حول أداء الذهب

•قال المحلل المستقل روس نورمان: شهدت أسعار الذهب، خلال الأيام الثلاثة الماضية، تراجعًا طفيفًا نتيجة عمليات جني الأرباح، ولكن العامل الرئيسي المؤثر حاليًا هو قوة الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.



•وأضاف نورمان: تعيد العديد من مؤشرات السلع ترجيح كمية المعادن النفيسة و الذهب فيها مع بداية العام الجديد، لذلك هناك بعض الضعف في إعادة توازن تلك المؤشرات، ولكنني أعتقد أن الأمور لا تزال إيجابية بشكل عام.



•توقع بنك HSBC أن ترتفع أسعار الذهب إلى 5,000 دولار للأونصة في النصف الأول من عام 2026، مدفوعةً بتزايد المخاطر الجيوسياسية والديون.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,067.13طن متري.



نظرة فنية

سعر الذهب أمام يشهد تذبذب مؤقت يعقبه فرص مكاسب إضافية - توقعات اليوم – 09-01-2026