تحذير من هبوط سعر البيتكوين إلى 70 ألف دولار: التفاصيل

يواصل سعر البيتكوين (BTC) التداول قرب مستوى 90 ألف دولار بعد أسبوع اتسم بالهدوء وضعف الزخم، دون قدرة واضحة على التقدم نحو حاجز 100 ألف دولار.

هذا الأداء دفع المحلل المعروف باسم “Doctor Profit” للتحذير من أن العملة قد تتراجع إلى منطقة 70 ألف دولار، معتبرا أن ضخّ سيولة مفاجئ وكبير من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يشكل إشارة مقلقة لجميع الأصول عالية المخاطر.

وخلال الأيام السبعة الماضية، بقي السعر شبه ثابت، إذ يتم تداول سعر البيتكوين قرب 90,300 دولار مع حركة لم تتجاوز 2% صعود أو هبوط.

ووفق بيانات حديثة، يتحرك السعر ضمن نطاق ضيق بين دعم قريب من 89,300 دولار ومقاومة أعلى 94,400 دولار.

في منشور على منصة X، أوضح “Doctor Profit” أنه ما زال يحتفظ بمراكز بيع بدأها بين 115 ألف و125 ألف دولار، ويستهدف الآن هبوط باتجاه 70–75 ألف دولار.

وأضاف أنه لن يعزز هذه المراكز بقوة إلا إذا ارتفع السعر إلى نطاق 97–107 آلاف دولار، باعتباره فرصة أخيرة قبل تراجع أعمق.

في المقابل، يراقب متداولون آخرون مستويات فنية حساسة.

إذ أشار “Titan of Crypto” إلى أن سعر البيتكوين ارتد مؤخرا من دعم “سحابة إيشيموكو”، محذرا من أن كسر هذا الهيكل قد يعيد السعر إلى مناطق أقل.

كما لفت “Axel Adler Jr” إلى أن مستوى 79 ألف دولار قد يتحول إلى اختبار صعب لحاملي البيتكوين على المدى الطويل إذا تصاعد ضغط البيع.

لكن التحذير الأبرز جاء من المحلل “Doctor Profit” الضوء على عملية إقراض طارئة نفذها الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع حيث تم ضخ أكثر من 106 مليار دولار من السيولة قصيرة الأجل للبنوك.

واعتبر أن هذا الإجراء يعكس توتر مالي ويشبه تحركات شوهدت في 2008، ما قد يضغط على الأصول المضاربية.

ورغم ذلك، يرى “Adler” أن التراجع الحالي ما زال محدود تاريخي، إذ يبلغ نحو 29% من القمة السابقة، أقل بكثير من هبوط سابق بنسب 70% إلى 90% التي سجلتها بيتكوين في دورات هابطة سابقة.

وبين التفاؤل والحذر، يبقى اتجاه الحركة القادمة مرتبطا بإصلاح البنية الفنية وعودة السيولة إلى السوق.

